بلدية سيدي بوسعيد تمنع استعمال الكؤوس البلورية في المقاهي والمطاعم والنزل

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- أصدرت الثلاثاء 10 مارس رئيس بلدية سيدي بوسعيد، بيانا، أعلنت من خلاله قرارها بمنع استعمال الكؤوس والفناجين البلورية في المقاهي والمطاعم والنزل والمحلات المفتوحة للعموم.وقالت البلدية إنه يتوجب على المقاهي والمطاعم والنزل استعمال الكؤوس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ويتعيّن عليهم توفير السائل المطهر والصابون السائل للعملة والزائرين.