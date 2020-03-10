   Farid - وحداني  

القنوات الخاصة ترفض بث ومضات تحسيسية حول كورونا مجّانا وتطالب بحصّتها من معلوم الإذاعة والتلفزة في فاتورة الكهرباء

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 40 ث

باب نات - أكّدت الاثنين 9 مارس، الأستاذة الجامعية في الأمراض الجرثومية ريم عبد الملك، أن وزارة الصحة لديها مشكل في علاقة بالومضات التحسيسية.

وخلال استضافتها في الحوار التونسي كشفت ريم عبد الملك أن القنوات والاذاعات الخاصة ترفض في أغلب الأحيان بث الومضات التحسيسية لوزارة الصحة بصفة مجانية موضّحة أنها تطالب ب3 آلاف دينار عن كل دقيقة بث.


ودعت ريم عبد الملك القنوات والاذاعات الخاصة إلى المشاركة في المجهود الوطني للوقاية والحماية من فيروس كورونا.

وردّت مريم بالقاضي على دعوة الطبيبة قائلة "نتقاسمو على الراس والعين آما الناس الي تخلّص في فاتورة الضو معلوم الإذاعة والتلفزة يولّي يمشي للقنوات الكل موش كان الإذاعة والتلفزة العمومية.

الفيديو بداية من الدقيقة 58 و40 ثانية




  
  
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 199478

Mahdibey  ()  |Mardi 10 Mars 2020 à 13h 33m |           
قدّاش قلّة حياء

Nourammar  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 11h 08m |           
لا محسوب شوف هاك الومضة الهايلة لتعدوا فيها في وطنية..لمرا تقول في صيف الصايف وتقلك دق الباب كتجي تدخل ودقت الباب تقول منعرفوش ندقوا ...الحصيلو ومضة تضحك

Habiborient  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 32m |           
هذا الي مزال !!!!! اخرتها نوليو نمولو في قنوات الصرف والمواخير باش تزيد تحرقلنا اعصابنا. تنحنا فادين من القناة الوطنية على بلادتهم وكان نلقاو كيفاش يوقفو القصاص و مع فاتورة الضوء ويرتحونا منو

Habiborient  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 32m |           
هذا الي مزال !!!!! اخرتها نوليو نمولو في قنوات الصرف والمواخير باش تزيد تحرقلنا اعصابنا. تنحنا فادين من القناة الوطنية على بلادتهم وكان نلقاو كيفاش يوقفو القصاص و مع فاتورة الضوء ويرتحونا منو

Habiborient  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 32m |           
هذا الي مزال !!!!! اخرتها نوليو نمولو في قنوات الصرف والمواخير باش تزيد تحرقلنا اعصابنا. تنحنا فادين من القناة الوطنية على بلادتهم وكان نلقاو كيفاش يوقفو القصاص و مع فاتورة الضوء ويرتحونا منو

Ahmedelbeji  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 32m |           
عقليّة الخواص هي نفسها..قدّام الفلوس ما يفهمو شي



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