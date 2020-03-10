القنوات الخاصة ترفض بث ومضات تحسيسية حول كورونا مجّانا وتطالب بحصّتها من معلوم الإذاعة والتلفزة في فاتورة الكهرباء

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- أكّدت الاثنين 9 مارس، الأستاذة الجامعية في الأمراض الجرثومية ريم عبد الملك، أن وزارة الصحة لديها مشكل في علاقة بالومضات التحسيسية.وخلال استضافتها في الحوار التونسي كشفت ريم عبد الملك أن القنوات والاذاعات الخاصة ترفض في أغلب الأحيان بث الومضات التحسيسية لوزارة الصحة بصفة مجانية موضّحة أنها تطالب ب3 آلاف دينار عن كل دقيقة بث.ودعت ريم عبد الملك القنوات والاذاعات الخاصة إلى المشاركة في المجهود الوطني للوقاية والحماية من فيروس كورونا.وردّت مريم بالقاضي على دعوة الطبيبة قائلة "نتقاسمو على الراس والعين آما الناس الي تخلّص في فاتورة الضو معلوم الإذاعة والتلفزة يولّي يمشي للقنوات الكل موش كان الإذاعة والتلفزة العمومية.