   Farid - وحداني  

سيغما كونساي: النهضة تتصدر نوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 21 ث

احتلت حركة النهضة المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية حسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020.

وأظهرت النتائج، حصول النهضة على 24،3 بالمائة، ليحتل الحزب الدستوري الحر المرتبة الثانية بـ22 بالمائة ثم حزب قلب تونس بـ11،4 بالمائة.


واحتل التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة في نوايا التصويت بـ10،9 بالمائة، يليه ائتلاف الكرامة بـ6،9 بالمائة.

  
  
  

rtt-066032de7227d5980be5e15e1c802923-2020-03-10 09:30:17






2 de 2 commentaires pour l'article 199475

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 10h 22m |           
السمّ في الدّسم. يعني سيقما كونساي ما تعدّيهاش بلاش

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 10 Mars 2020 à 09h 14m |           
هذا السبر لنشر السم في الدسم...
النهضة في المركز الأول أمر وارد و لا غرابة فيه. لكن المراد هنا هو تمرير جرعة التسميم للقبول بحزب الزغراطة الذي بصقه حتى الدساترة أنفسهم، و الواقع أن مكانه المزابل في أي انتخابات قادمة لما قامت به الزغراطة من كاراكوز في المجلس..... و هذا قول الدساترة أنفسهم.



En continu

الحسوم

الثلاثاء 10 مارس 2020 | 15 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:36 06:37 05:11
16°
 16° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1017°-1021°-923°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Farid - وحداني
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583858848|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires