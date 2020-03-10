سيغما كونساي: النهضة تتصدر نوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية

Mardi 10 Mars 2020



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احتلت حركة النهضة المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية حسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020.وأظهرت النتائج، حصول النهضة على 24،3 بالمائة، ليحتل الحزب الدستوري الحر المرتبة الثانية بـ22 بالمائة ثم حزب قلب تونس بـ11،4 بالمائة.واحتل التيار الديمقراطي المرتبة الرابعة في نوايا التصويت بـ10،9 بالمائة، يليه ائتلاف الكرامة بـ6،9 بالمائة.