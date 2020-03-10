   Farid - وحداني  

الاسعاف الطبي الاستعجالي بستراسبورغ يتكفل بشخصين قدما من تونس يوم 9 مارس على متن رحلة الخطوط التونسية

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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وات - أفادت القنصلية التونسية العامة بستراسبورغ بفرنسا في بلاغ لها الثلاثاء، انه تم عزل طائرة الخطوط التونسية في رحلتها عدد 246 والقادمة من تونس يوم الاثنين 9 مارس الجاري، لمدة ساعة كاملة من وصولها الى مطار هذه المدينة الفرنسية بسبب الاشتباه بوجود حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد على متنها.

وأضافت القنصلية نقلا عن السلط المعنية بمطار ستراسبورغ، ان الاسعاف الطبي الاستعجالي تكفل بشخصين كانا على متن هذه الرحلة، من بينها مسافر قادم من ستراسبورغ الى تونس بتاريخ 28 فيفري 2020 وتمكن بقية المسافرين على متن هذه الرحلة من مغادرة الطائرة، بعد تعمير بطاقة البيانات المتضمنة لكافة المعلومات الشخصية لتسهيل عملية الاتصال بهم، وفق ما أفادت به القنصلية مشيرة الى انه تنفيذا للإجراءات الوقائية الصحية غادرت الطائرة مدينة ستراسبورغ دون ركاب.


ودعت القنصلية العامة التونسية بستراسبورغ كل التونسيين المقيمين بهذه المقاطعة الى التقيد بجميع التوجيهات الصحية الصادرة عن السلط المحلية وذلك للتوقي من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكانت مصادر محلية وجهوية مسؤولة في بنزرت أكدت أن المصاب الذي أعلنت وزارة الصحة عشية الإثنين، عن ثبوت إصابته بفيروس "كورونا" بجهة بنزرت، غادر البلاد متّجها الى مقر إقامته بمدينة ستراسبورغ الفرنسية وذلك على متن الطائرة، في رحلة انطلقت على الساعة السابعة وعشر دقائق من مساء أمس الاثنين بعد أن كانت مبرمجة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وكان المُصاب بفيروس "كورونا" (73 سنة)، قدم من مدينة ستراسبورغ، منذ 10 أيام، قبل أن يتم التفطن لإمكانية إصابته بهذا الفيروس من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي بأحد المصحات الخاصة الواقعة بمدينة بنزرت، لدى اتصاله بهم من أجل التداوي وإجراء الفحوص اللازمة.

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199470

Cartaginois2011  (South Africa)  |Mardi 10 Mars 2020 à 07h 34m |           
الدولة التونسية تعلن أنه تم كشف خمس حالات فيروس كورونة،ويتم متابعتها وعزلها....الدولة التونسية لم تكن قادرة على مراقبة هؤلاء الخمسة مرضى....السيد يخرج من المستشفى من بنزرت ويتوجه إلى المطار،والطائرة تسجل تاخير،ثم يأخذ الطائرة وكان البلاد بلاش أمن.....اين مسؤولي المستشفى المتابعين له..اين أمن بنزرت...اين أمن المطار....اين المراقبة الصحية..أليس هذا خرق فاضح للأمن القومي؟رئيس الحكومة ورئيس الدولة من مسؤوليتهم البحث،وإنارة الشعب التونسي،وتفسير ماذا
جرى

Sayada  (France)  |Mardi 10 Mars 2020 à 07h 17m |           
الراجل باسبورو و أوراقو في جيبو عادي كأنو ما عندو شي



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