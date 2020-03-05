سامية عبو: عبير موسى قليلة تربية ووالدي جاب شرفاء مش مرتزقة

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات للنائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى بسبب ما وصفتها اتهامات لوالدها المتوفي".
واضافت سامية عبو " عبير موسى قليلة تربية ووالدي جاب شرفاء موش مرتزقة" متابعة " والدي كان يهتم بعائلته وصلاته".
وتابعت سامية عبو " اتهامات عبير موسى " عيب" وهي للاسف " قليلة تربية" وسياستها نشر الاشاعات".
باب نات - وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو انتقادات للنائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى بسبب ما وصفتها اتهامات لوالدها المتوفي".
واضافت سامية عبو " عبير موسى قليلة تربية ووالدي جاب شرفاء موش مرتزقة" متابعة " والدي كان يهتم بعائلته وصلاته".
وتابعت سامية عبو " اتهامات عبير موسى " عيب" وهي للاسف " قليلة تربية" وسياستها نشر الاشاعات".
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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