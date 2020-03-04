   Med Abdelwahab - بفكر فلي ناسيني  

ضحى الحداد: عبير موسي فاشية و لا مقارنة بينها و بين الغنوشي في معاملة معارضيهما

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - انتقدت الناشطة السياسية ضحى الحداد طرد عبير موسي لنائبة الحزب الدستوري الحر لمياء جعيدان اثر حضورها احتفال ذكرى 2 مارس في قصر هلال ، و اعتبرت في تصريح لموقع باب نات ان هذه الممارسات تؤكد ان موسي خطر على الديمقراطية و تمارس الدكتاتورية داخل حزبها بفضاضة و قد تجد نفسها وحيدة في الحزب بهذه السلوكات .

و قارنت ضحى الحداد بين عبير موسي و راشد الغنوشي و قالت ان زعيم النهضة شخصية ديمقراطية و لم يتخذ اجراءات مثلا ضد زياد العذاري الذي لم يصوت للحكومة او بعض معارضيه داخل حزبه الذين ينتقدونه في وسائل الإعلام .


  
  
  

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