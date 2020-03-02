فرقة الحرس الديواني بتطاوين تحبط عملية تهريب 149 بندقية صيد و 110 كلغ من الفضة

Lundi 02 Mars 2020
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باب نات - انعقدت صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للديوانة ندوة صحفية حول نجاح فرقة الحرس الديواني بتطاوين ليلة أمس الأحد 1 مارس 2020 في إحباط عملية تهريب 149 بندقية صيد بقيمة 745 ألف دينار و 110 كلغ من الفضة بقيمة 880 ألف دينار.
و تتمثل تفاصيل العملية أنّه وفي إطار ترصّد شبكات تنشط في تهريب بنادق الصيد في القطاع الصحراوي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية، وعلى إثر العملية السابقة التي تمكّنت من إحباطها وحدات الحرس الديواني بتطاوين خلال مستهلّ هذه السنة والتي مكنت من حجز 19 بندقية صيد، توفرت معلومات حول اعتزام بعض المهربين تنظيم عملية تهريب لكمية هامة من بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية وللغرض تولت فرقة الحرسالديواني بتطاوين نصب كمين في حدود الساعة العاشرة ليلا بمنطقة بئر بوخروبة من معتمدية رمادة، تم رصد شاحنة قادمة من جهة رمادة الغربية تتطابق مع المواصفات الواردة في المعلومة وبالإشارة لها بالتوقف لم يمتثل سائقها وحاول تجاوز الدورية فتمّ سحب السلسلة المسمارية وإصابة العجلتين الأماميتين إلا أن الشاحنة واصلت طريقها فتمت مطاردتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات الخلفية تعمد سائق الشاحنة إطفاء الأضواء وتوغل في المسالك الصحراوية إلا أن الدورية واصلت مطاردتها متّبعة الغبار الذي أثارته الإطارات الحديدية للشاحنة .
وبعد حوالي 5 كلم تم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال بينما تحصن سائقها بالفرار تحت جنح الظلام وقد أمكن تحديد هويته وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان. وعلى إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة .
تم بالتنسيق مع النيابة العمومية إصدار برقية تفتيش في شأنه وتحرير محضر حجز في الغرض في انتظار مواصلة الأبحاث.
باب نات - انعقدت صباح اليوم بمقر الإدارة العامة للديوانة ندوة صحفية حول نجاح فرقة الحرس الديواني بتطاوين ليلة أمس الأحد 1 مارس 2020 في إحباط عملية تهريب 149 بندقية صيد بقيمة 745 ألف دينار و 110 كلغ من الفضة بقيمة 880 ألف دينار.
و تتمثل تفاصيل العملية أنّه وفي إطار ترصّد شبكات تنشط في تهريب بنادق الصيد في القطاع الصحراوي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية، وعلى إثر العملية السابقة التي تمكّنت من إحباطها وحدات الحرس الديواني بتطاوين خلال مستهلّ هذه السنة والتي مكنت من حجز 19 بندقية صيد، توفرت معلومات حول اعتزام بعض المهربين تنظيم عملية تهريب لكمية هامة من بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية وللغرض تولت فرقة الحرسالديواني بتطاوين نصب كمين في حدود الساعة العاشرة ليلا بمنطقة بئر بوخروبة من معتمدية رمادة، تم رصد شاحنة قادمة من جهة رمادة الغربية تتطابق مع المواصفات الواردة في المعلومة وبالإشارة لها بالتوقف لم يمتثل سائقها وحاول تجاوز الدورية فتمّ سحب السلسلة المسمارية وإصابة العجلتين الأماميتين إلا أن الشاحنة واصلت طريقها فتمت مطاردتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات الخلفية تعمد سائق الشاحنة إطفاء الأضواء وتوغل في المسالك الصحراوية إلا أن الدورية واصلت مطاردتها متّبعة الغبار الذي أثارته الإطارات الحديدية للشاحنة .
وبعد حوالي 5 كلم تم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال بينما تحصن سائقها بالفرار تحت جنح الظلام وقد أمكن تحديد هويته وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان. وعلى إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة .
تم بالتنسيق مع النيابة العمومية إصدار برقية تفتيش في شأنه وتحرير محضر حجز في الغرض في انتظار مواصلة الأبحاث.
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