Lundi 02 Mars 2020
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علّق اليوم الإثنين 02 مارس 2020 وزير الداخلية الجديد هشام المشيشي، على حادثة تعرض مواطن صيني يقيم في تونس منذ سنة إلى مضايقات من طرف عدد من التونسيين بسبب فيروس كورونا.
وأكد الوزير في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم، أن الدولة التونسية ستتخذ كل الإجراءات لحماية الجالية الصينية في تونس.
يذكر أن الشاب الصيني Guang Chen المقيم في تونس كتب في تدوينة في صفحته على الفايسبوك انه تعرض للضرب بالحجارة والتنمر بسبب الهلع من كورونا مشيرا بانه حصل على نظرة سيئة تجاه المسلمين والتونسيين لكنه سرعان ما اعتذر عن ذلك قائلا بانه لا يمكن تحميل كل التونسيين اخطاء قلة سيئة...
علّق اليوم الإثنين 02 مارس 2020 وزير الداخلية الجديد هشام المشيشي، على حادثة تعرض مواطن صيني يقيم في تونس منذ سنة إلى مضايقات من طرف عدد من التونسيين بسبب فيروس كورونا.
وأكد الوزير في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم، أن الدولة التونسية ستتخذ كل الإجراءات لحماية الجالية الصينية في تونس.
يذكر أن الشاب الصيني Guang Chen المقيم في تونس كتب في تدوينة في صفحته على الفايسبوك انه تعرض للضرب بالحجارة والتنمر بسبب الهلع من كورونا مشيرا بانه حصل على نظرة سيئة تجاه المسلمين والتونسيين لكنه سرعان ما اعتذر عن ذلك قائلا بانه لا يمكن تحميل كل التونسيين اخطاء قلة سيئة...
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Par:Tomjerry ( )
Sur: وزير الداخلية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية الجالية الصينية في تونس