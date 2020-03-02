   Om Kalthoum - فكروني  

وزير الداخلية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية الجالية الصينية في تونس

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 36 ث

علّق اليوم الإثنين 02 مارس 2020 وزير الداخلية الجديد هشام المشيشي، على حادثة تعرض مواطن صيني يقيم في تونس منذ سنة إلى مضايقات من طرف عدد من التونسيين بسبب فيروس كورونا.

وأكد الوزير في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم، أن الدولة التونسية ستتخذ كل الإجراءات لحماية الجالية الصينية في تونس.


يذكر أن الشاب الصيني Guang Chen المقيم في تونس كتب في تدوينة في صفحته على الفايسبوك انه تعرض للضرب بالحجارة والتنمر بسبب الهلع من كورونا مشيرا بانه حصل على نظرة سيئة تجاه المسلمين والتونسيين لكنه سرعان ما اعتذر عن ذلك قائلا بانه لا يمكن تحميل كل التونسيين اخطاء قلة سيئة...

  
  
  

rtt-45e2c8427315ff48960660b07df3d1ec-2020-03-02 10:32:08






1 de 1 commentaires pour l'article 198974

Tomjerry  ()  |Lundi 02 Mars 2020 à 11h 06m |           
كمواطن تونسي أعتذر منك أيها الشاب على تصرفات هذه الفئة الجاهلة



En continu

الاثنين 02 مارس 2020 | 7 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:45 12:38 06:48 05:22
21°
 25° % 49 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1216°-814°-1120°-1220°-10
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583143897|198974 1116|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires