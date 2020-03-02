برهان بسيّس: الشاهد في الحوار مع سمير الوافي يستبله فينا، قالّك تعب مالحكم وسعيد بتسليم السلطة

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- اعتبر الاثنين 2 مارس، الإعلامي برهان بسيّس أن الظهور الإعلامي لرئيس الحكومة المتخلّي يوسف الشاهد من خلال حواره مع سمير الوافي باهت وكلاسيكية.وشبّه بسيّيس تصريحات يوسف الشاهد بتصريحات فنان أو ممثّل في نهاية مسيرته من خلال استعمال قوالب جاهزة من قبيل "عندي مدّة توحّشت عايلتي وخلّيت بنتي وتعبت مالحكم ونحب نعمل كذا ونرجع ناكل كسكروت وحكايات فارغة".وقال بسيّس "هذه كذبة كبرى الحكم ما يتعّبش، ناس تقتل في بعضها بش توصل للحكم تي مرتك هي تقلك اقعد في الحكم وما حاشتيش بيك".وأضاف قائلا " الحكم من التاريخ البشري الأول يتصارعو عليه، الناس كل تمد في وجوهها في الانتخابات البو الى انقلب على ولدو والولد الي قتل بوه عالحكم توا بش نصدّقوا الي ثمة واحد تعب مالحكم وسعيد بتسليم السلطة".وتابع في نفس السياق " تعرف شكون يتعب ويخلي بنتو ما شافتوش الجنود والأمنيين ال في الجبل هاكم عندهم الحق نبكيو عليهم نقولو بنتو كبرت وهو بعيد عليها ومرتو وحّدها".