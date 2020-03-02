   Latifa Arfaoui - انشاء الله  

عبد اللطيف المكي: اتهامات عبير موسي ونجل الدبوسي جعجعة فارغة واذا كان المتحدث مهبول الي يسمع عاقل

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 28 ث

باب نات - قال الأحد 1 مارس، وزير الصحة عبد اللطيف المكي ان اتهامات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونجل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بشأن وفاة والده جعجعة فارغة.
وخلال استضافته على قناة حنبعل أضاف المكي "اذا كان المتحدث مهبول المستمع عاقل" مشيرا الي أن الاتهامات الموجهة اليه ادعاءات باطلة.
وأضاف بأن توجه عائلة الدبوسي للقضاء الفرنسي هو على الأرجح بغرض ابتزاز الدولة على أمل أن تطلب منهم الصلح لسحب القضية مؤكدا على أن السلطات التونسية لها كل الاثباتات على بطلان الادعاءات بخصوص تعذيب وقتل والده.



  
  
  

rtt-8ccf25e355f465c04b68e64d888cf724-2020-03-02 07:40:30






0 de 0 commentaires pour l'article 198967



En continu

الاثنين 02 مارس 2020 | 7 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:45 12:38 06:48 05:22
13°
 25° % 76 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1215°-915°-1120°-1221°-11
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583132938|198967 851|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires