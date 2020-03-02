عبد اللطيف المكي: اتهامات عبير موسي ونجل الدبوسي جعجعة فارغة واذا كان المتحدث مهبول الي يسمع عاقل

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- قال الأحد 1 مارس، وزير الصحة عبد اللطيف المكي ان اتهامات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ونجل رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي بشأن وفاة والده جعجعة فارغة.وخلال استضافته على قناة حنبعل أضاف المكي "اذا كان المتحدث مهبول المستمع عاقل" مشيرا الي أن الاتهامات الموجهة اليه ادعاءات باطلة.وأضاف بأن توجه عائلة الدبوسي للقضاء الفرنسي هو على الأرجح بغرض ابتزاز الدولة على أمل أن تطلب منهم الصلح لسحب القضية مؤكدا على أن السلطات التونسية لها كل الاثباتات على بطلان الادعاءات بخصوص تعذيب وقتل والده.