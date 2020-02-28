عماد الحزقي يتسلم مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - إنتظم ظهر اليوم بمقر الوزارة موكب رسمي تسلّم خلاله عماد الحزقي مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني من محمد كريم الجموسي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.
وعبّر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة عن فخره واعتزازه بالإشراف على هذه المؤسسة العريقة التي ظلّت على الدوام في خدمة الوطن والذود عنه من التهديدات في الداخل والخارج وصون النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة والمساهمة في تأمين الإنتقال الديمقراطي في كنف الحياد.
وأكد أنه سيعمل على مزيد تطوير قدرات المؤسسة وتحسين الوضعية الاجتماعية لكافة العسكريين.
ومن جهته أشاد محمد كريم الجموسي بما لقيه من تعاون وتفاعل من قبل كافة أفراد المؤسسة العسكرية طيلة إشرافه بالنيابة على وزارة الدفاع الوطني ممّا جعله يقوم بمهامه في أحسن الظروف ووفق ما يرتضيه الواجب.
باب نات - إنتظم ظهر اليوم بمقر الوزارة موكب رسمي تسلّم خلاله عماد الحزقي مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني من محمد كريم الجموسي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.
وعبّر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة عن فخره واعتزازه بالإشراف على هذه المؤسسة العريقة التي ظلّت على الدوام في خدمة الوطن والذود عنه من التهديدات في الداخل والخارج وصون النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة والمساهمة في تأمين الإنتقال الديمقراطي في كنف الحياد.
وأكد أنه سيعمل على مزيد تطوير قدرات المؤسسة وتحسين الوضعية الاجتماعية لكافة العسكريين.
ومن جهته أشاد محمد كريم الجموسي بما لقيه من تعاون وتفاعل من قبل كافة أفراد المؤسسة العسكرية طيلة إشرافه بالنيابة على وزارة الدفاع الوطني ممّا جعله يقوم بمهامه في أحسن الظروف ووفق ما يرتضيه الواجب.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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