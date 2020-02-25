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الوافي لقيس سعيد : أرجوك سيدي الرئيس لا تجعل خطابك ينزل إلى مستوى التسول...وأنت '' تبشرنا'' بسوق الخضرة

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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باب نات - استغرل الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي طلب في ندوة صحفية مع امير قطر بضرورة تمويل " سوق خضرة"

وكتب الوافي في صفحته التدوينة التالية:
" "بشرنا السيد الرئيس قيس سعيد وهو سعيد...بأن قطر ستمول المدينة الصحية في القيروان التي حدثنا عنها سابقا...وسبق أن قال لنا أن تمويلها جاهز بفضل علاقاته وضماناته الشخصية !!...

وأنها ستمول أيضا مشروع " سوق الخضرة " بسيدي بوزيد....هكذا سماه بالضبط...شاكرا أمير قطر على كرمه...!!!
بصراحة لم أفهم ما معنى " مشروع سوق الخضرة "...هل هو إحدى المشاريع العملاقة للثورة المباركة !؟...هل كنا في حاجة إلى تمويل قطري يعلن عنه الرئيس بنفسه لإنجاز سوق الخضرة !؟...هل بعد تسعة سنوات من ثورة الخضار البوعزيزي رحمه الله نعلن عن مشروع سوق الخضرة ام أنه أكبر من هذه التسمية !؟...هل هو سوق خضرة محلي كما نطقه الرئيس أم أنه سوق عملاق فعلا و أكبر من توصيف الرئيس وأنه أخطأ في تقدير الوصف والتسمية...!؟
سيدي الرئيس لقد إنتخبناك لأننا رأينا فيك شموخا وكبرياء وكرامة...فلا تخيب أملنا ولا تجعل خطابك ينزل إلى مستوى التسول...وأنت " تبشرنا " بسوق الخضرة أمام من تعودوا على أن يشتروا بأموالهم سيادة الدول وكرامة الشعوب...او يظنون أنها تكفي لذلك...لا نريد مساعدات إذا كانت مهينة...ولا تبشرنا بسوق الخضرة إذا كان ثمنه بيع مواقفنا السيادية في سوق الدم الليبي والعربي...لا تخذلنا...!"



  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198610

Karimyousef  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 11h 30m |           
Pour les gens modestes ce projet est très important,cela va améliorer leur quotidien.ce Samir wafi appartient à une catégorie qui n'a pas besoin de ce projet pour s'enrichir.

Aziz75  (France)  |Mardi 25 Février 2020 à 10h 30m |           
لو أن تونس بنيت على قواعد سليمة منذ البداية، وكل شخص قام بواجبه و خاصة البنوك و رجال الأعمال، و لم تكن تونس ألعوبة بأياد خارجية، و إستقلال حقيقي، لما صرنا إلى ما نحن عليه اليوم نتسول من هذا و ذاك. النهب و السرقة و لا رقيب و لا حسيب.



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