جوهر بن مبارك: عبير موسى أداة الإمارات و السعودية لتخريب الديمقراطية في تونس

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان الإمارات و السعودية قامتا بمجهود كبير لتخريب العملية السياسية و عبير موسي من بين أتباعهما في الداخل".وبخصوص اقتراحه لحقيبة وزارية على حاتم المليكي قال جوهر بن مبارك "هذا الحديث كلّو تخلويض في تخلويض".