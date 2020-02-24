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جوهر بن مبارك: عبير موسى أداة الإمارات و السعودية لتخريب الديمقراطية في تونس

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان الإمارات و السعودية قامتا بمجهود كبير لتخريب العملية السياسية و عبير موسي من بين أتباعهما في الداخل".
وبخصوص اقتراحه لحقيبة وزارية على حاتم المليكي قال جوهر بن مبارك "هذا الحديث كلّو تخلويض في تخلويض".

الفيديو الدقيقة 19 و45ث




  
  
  

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