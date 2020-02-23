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جعفر القاسمي: قيس سعيد وروني الطرابلسي عزاوني والي ماجانيش شطبت عليه

Dimanche 23 Février 2020

Dimanche 23 Février 2020
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باب نات - افاد الممثل جعفر القاسمي أن عددا من السياسيين اتصلوا به لتقديم واجب التعازي على خلفية وفاة والدته.

وقال القاسمي إنه من بين الذين قدّموا واجب العزاء هو رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير السياحة والنقل بالنيابة روني الطرابلسي.


وتابع القاسمي في حوار على قناة الحوار التونسي إنه لن ينسى العبارات التي قالها روني الطرابلسي في مكالمته الهاتفية.

وأضاف أن الطرابلسي قال له "انت انسان مؤمن وهذا قضاء وقدر.. الله يرحمها "

وقال جعفر القاسمي تبرير من لم يحضروا الجنازة قائلا" أنا جعفر وما ادراك" متابعا الي ماجانيش شطبت عليه".


  
  
  

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