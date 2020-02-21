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رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل صلاح الدين قائد السبسي

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
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باب نات - التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 صلاح الدين قائد السبسي شقيق الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية السابق رحمه الله.

ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب تمّ خلال اللقاء استحضار مزايا الفقيد، وما طبع مسيرته من جهود لخدمة الدولة والتقريب بين التونسيّين.



  
  
  

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