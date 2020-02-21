دعوة رسمية لرئيس مجلس نواب الشعب لزيارة الجزائر

Vendredi 21 Février 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 بقصر باردو عزوز باعلال سفير الجزائر بتونس .
ووفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب وجّه السفير التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكّدا أن "تونس والجزائر شعب واحد" وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية "أزليّة" . كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر.
وأكّد رئيس المجلس أن العلاقات المثاليّة بين البلدين "ستكون نموذجا ودافعًا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة" .
ونوّه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 بقصر باردو عزوز باعلال سفير الجزائر بتونس .
ووفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب وجّه السفير التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكّدا أن "تونس والجزائر شعب واحد" وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية "أزليّة" . كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر.
وأكّد رئيس المجلس أن العلاقات المثاليّة بين البلدين "ستكون نموذجا ودافعًا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة" .
ونوّه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.
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Par:kamelnet ( )
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