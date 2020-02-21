Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

دعوة رسمية لرئيس مجلس نواب الشعب لزيارة الجزائر

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
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باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 بقصر باردو عزوز باعلال سفير الجزائر بتونس .

ووفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب وجّه السفير التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكّدا أن "تونس والجزائر شعب واحد" وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية "أزليّة" . كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر.


وأكّد رئيس المجلس أن العلاقات المثاليّة بين البلدين "ستكون نموذجا ودافعًا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة" .
ونوّه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198458

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 43m |           
قيمة الرجال في قيمة من يعرفها
الرجال تعرف بعضها



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