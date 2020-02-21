دعوة رسمية لرئيس مجلس نواب الشعب لزيارة الجزائر

Vendredi 21 Février 2020



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باب نات

- استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 بقصر باردو عزوز باعلال سفير الجزائر بتونس .ووفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب وجّه السفير التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكّدا أن "تونس والجزائر شعب واحد" وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية "أزليّة" . كما وجّه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر.وأكّد رئيس المجلس أن العلاقات المثاليّة بين البلدين "ستكون نموذجا ودافعًا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة" .ونوّه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، كما أثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.