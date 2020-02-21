Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

الغنوشي يجتمع بوزراء حركة النهضة المرشحين لحكومة إلياس الفخفاخ

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
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باب نات - أشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية أمس الخميس 20-02-2020 على اجتماع ضم وزراء حركة النهضة المرشحين لحكومة إلياس الفخفاخ، حيث حثهم على المشاركة الإيجابية والمتميزة ودعاهم للتعاون مع بقية الفريق الحكومي.

ووفق بلاغ نشر على صفحة رئيس حركة النهضة عبر الوزراء عن التزامهم بالاجتهاد من أجل خدمة المواطن والحفاظ على المصالح العليا للدولة خلال عهدتهم الوزارية


  
  
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 198454

Karimyousef  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 10h 45m |           
@chams Eddine
Vous savez cher monsieur que les tunisiens ne voient pas d'un bon œil les partis politiques, considérés comme des appareils privilégiant leurs intérêts partisans à ceux du pays.
Cette photo peut à tort ou à raison confirmer les aprioris défavorables à l'égard des partis.
Le fait que la première photo de ces ministres soit avec le chef du parti n'aide pas à rétablir la confiance avec le public.
Cette photo est une erreur de communication, les tunisiens auraient aimé les voir d'abord sur le terrain même symboliquement au lieu de les découvrir en face de leur chef.
D'ailleurs ,sur la photo, la tête crispée et le regard dur de certains laissent penser ,très probablement,qu'ils ne seraient pas à l'origine de l'initiative.

Toucom  (France)  |Vendredi 21 Février 2020 à 21h 29m |           
@karimyousef
Qui vous a dit que ces ministres n'ont pas besoin de conseils ? Je ne vois où est le problème !!

Karimyousef  (France)  |Vendredi 21 Février 2020 à 20h 34m |           
هولاء الأشخاص كلهم أكفأ من راشد الغنوشي و لا أدري ما الدافع ليجتمع بهم.هذا الفرد يريد السيطرة على كل شي بما في ذلك أشخاص اكفاء من حزبه.يفعل كل ذلك لارضاء نزعة نحو التسلط.

Karimyousef  (France)  |Vendredi 21 Février 2020 à 19h 40m |           
Ghannouchi est trop présent sur la scène médiatique.il devient comme Mohsen marzoug.les gens en ont assez.
ces ministres n'ont pas besoin de ses conseils pour donner le meilleur d'eux et de bien privilégier le collectif. Ils ne sont pas sous tutelle.



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