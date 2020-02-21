الغنوشي يجتمع بوزراء حركة النهضة المرشحين لحكومة إلياس الفخفاخ

Vendredi 21 Février 2020
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باب نات - أشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية أمس الخميس 20-02-2020 على اجتماع ضم وزراء حركة النهضة المرشحين لحكومة إلياس الفخفاخ، حيث حثهم على المشاركة الإيجابية والمتميزة ودعاهم للتعاون مع بقية الفريق الحكومي.
ووفق بلاغ نشر على صفحة رئيس حركة النهضة عبر الوزراء عن التزامهم بالاجتهاد من أجل خدمة المواطن والحفاظ على المصالح العليا للدولة خلال عهدتهم الوزارية
باب نات - أشرف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية أمس الخميس 20-02-2020 على اجتماع ضم وزراء حركة النهضة المرشحين لحكومة إلياس الفخفاخ، حيث حثهم على المشاركة الإيجابية والمتميزة ودعاهم للتعاون مع بقية الفريق الحكومي.
ووفق بلاغ نشر على صفحة رئيس حركة النهضة عبر الوزراء عن التزامهم بالاجتهاد من أجل خدمة المواطن والحفاظ على المصالح العليا للدولة خلال عهدتهم الوزارية
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Par:kamelnet ( )
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