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اسامة الخليفي لمصطفى بن احمد: نحن نعملو في الخير مش كيفكم تعملو في الشر

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - دخل كل من القيادي في قلب تونس اسامة الخليفي والقيادي في تحيا تونس مصطفى بن احمد في مشادة كلامية في برنامج يحدث في تونس وذلك على خلفية ما حصل في الحملة الانتخابية.
وقال مصطفى بن احمد " انتم استغليتم فقر الناس للتحيل على التونسيين وليس لإنقاذ تونس.
ورد اسامة الخليفي قائلا نحنا نعمل في الخير وماناش حاشمين مش كيفك تعملو في الشر.



  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194963

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 08h 46m |           
Ennahdha ferait mieux de travailler la main la main avec Qalb Tounes plutôt que traiter avec la famille Abbou et les fans des fûts explosifs (Harakat Chaab) ...



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