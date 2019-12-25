اسامة الخليفي لمصطفى بن احمد: نحن نعملو في الخير مش كيفكم تعملو في الشر

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - دخل كل من القيادي في قلب تونس اسامة الخليفي والقيادي في تحيا تونس مصطفى بن احمد في مشادة كلامية في برنامج يحدث في تونس وذلك على خلفية ما حصل في الحملة الانتخابية.
وقال مصطفى بن احمد " انتم استغليتم فقر الناس للتحيل على التونسيين وليس لإنقاذ تونس.
ورد اسامة الخليفي قائلا نحنا نعمل في الخير وماناش حاشمين مش كيفك تعملو في الشر.
وقال مصطفى بن احمد " انتم استغليتم فقر الناس للتحيل على التونسيين وليس لإنقاذ تونس.
ورد اسامة الخليفي قائلا نحنا نعمل في الخير وماناش حاشمين مش كيفك تعملو في الشر.
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Par:SOS12 (Tunisia )
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