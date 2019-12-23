الجملي يعلن أنه قرر تشكيل حكومة وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - عقد الإثنين 23 ديسمبر، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ندوة صحفية حول مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة رغم الاستجابة لشروطهم.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.
وأوضح أن قراره راجع إلى "تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال"، وفق تعبيره، مبينا أن هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة.
ولاحظ أن فكرته المبدئية كانت تتمثل في تشكيل حكومة انجاز تتكون من كفاءات وطنية مقتدرة لحل مشاكل البلاد وتكون متخلصة من الاعتبارات السياسية بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.
وأوضح أن قراره راجع إلى "تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال"، وفق تعبيره، مبينا أن هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة.
ولاحظ أن فكرته المبدئية كانت تتمثل في تشكيل حكومة انجاز تتكون من كفاءات وطنية مقتدرة لحل مشاكل البلاد وتكون متخلصة من الاعتبارات السياسية بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية.
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Par:NOURMAHMOUD (Tunisia )
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