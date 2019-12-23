Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya 7abaybi taal ghiyab  

الجملي يعلن أنه قرر تشكيل حكومة وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - عقد الإثنين 23 ديسمبر، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ندوة صحفية حول مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد تراجع التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن المشاركة في الحكومة رغم الاستجابة لشروطهم.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف أنه وعلى ضوء تعثر المشاورات مع الأحزاب قرر انه سيشكل حكومة متكونة من شخصيات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب بما فيها حركة النهضة.


وأوضح أن قراره راجع إلى "تشبث بعض الأطراف السياسية بشروطها القصوى رغم تنازله أكثر من مرة لفائدتها حرصا منه على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال"، وفق تعبيره، مبينا أن هذه الأطراف فاجأته اليوم بعد الرجوع إلى هياكلها برفض المشاركة في تشكيل الحكومة.

ولاحظ أن فكرته المبدئية كانت تتمثل في تشكيل حكومة انجاز تتكون من كفاءات وطنية مقتدرة لحل مشاكل البلاد وتكون متخلصة من الاعتبارات السياسية بمعية عدد "رمزي" من الوزراء "المتحزبين"، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب التي كانت تطالب سابقا بالنأي عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات اشترطت عددا مهما من الحقائب الوزارية.



  
  
     
  

rtt-f131a07b4e8cc72d18fbb18fc01160b6-2019-12-23 18:18:27






3 de 3 commentaires pour l'article 194877

Karimyousef  (France)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 19h 09m |           
أنت صرفت صرفت عاد ألاحسن ان تترك مكانك لشخصية كفؤة.ابدأ بنفسك

Carlos73  (Tunisia)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 18h 32m |           
حكومة مستقلة مدعومة من النهضة و قلب تونس

Kamelnet  ()  |Lundi 23 Decembre 2019 à 18h 31m |           
بري روح ...مالى علاش عملنا انتخابات...باش كل واحد يحل جلغتو بزايد نعطوه وزارة لا لا لا ما يساعدناش....فينو حكم الشعب بنفسه...فينها الديمقراطية...جيبوا الكفاؤات ومن بعد يبيعوا البلاد ...كيف وزير التعليم العالي الي حرق للكندا بعد ما باع مستقبل البلاد..والي جمعة الي خلي خوه يسرق وزاد وحلنا في قرض متاع بنوك تجارية...لا لا لا....انتخبات بعد ما يصحح الرءيس القانون الانتخابي



En continu

الاثنين 23 ديسمبر 2019 | 26 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:50 12:25 07:29 05:56
15°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
14°-1418°-1420°-1319°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577126793|194877 8975|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires