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العلوي لعبير موسي: الاخوان اشرف من ''وسخ'' التجمع و''Strip-tease'' السياسي في البرلمان ما يوصلش

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلته في البرلمان مواقف نواب الحزب الدستوري الحر وذلك على التهديد بايقاف عمل البرلمان ونعت عبير موسي حزب النهضة بحزب الاخوان.
وقال العلوي " "الستريبتيز" السياسي في البرلمان الذي يقوم به بعض النواب لم يعد مقبولا وهؤلاء "نافصين" يحرقوا عجل في المجلس".
وتابع عبد الطيف العلوي " من يهاجمنا بكوننا اخوانا نقول له الاخوان اشرف من التجمع " ومن وسخه".



  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194654

RESA67  (France)  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 15h 00m |           
Ce n’est pas un parlement mais un cirque! Vous êtes des incapables et vous ne méritez pas la confiance que le peuple a mis en vous! Vous faites le buzz à chaque fois mais vous êtes loin d’être intéressants! Pauvre Tunisie!



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