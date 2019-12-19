العلوي لعبير موسي: الاخوان اشرف من ''وسخ'' التجمع و''Strip-tease'' السياسي في البرلمان ما يوصلش

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلته في البرلمان مواقف نواب الحزب الدستوري الحر وذلك على التهديد بايقاف عمل البرلمان ونعت عبير موسي حزب النهضة بحزب الاخوان.وقال العلوي " "الستريبتيز" السياسي في البرلمان الذي يقوم به بعض النواب لم يعد مقبولا وهؤلاء "نافصين" يحرقوا عجل في المجلس".وتابع عبد الطيف العلوي " من يهاجمنا بكوننا اخوانا نقول له الاخوان اشرف من التجمع " ومن وسخه".