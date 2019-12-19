Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - انتقد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلته في البرلمان مواقف نواب الحزب الدستوري الحر وذلك على التهديد بايقاف عمل البرلمان ونعت عبير موسي حزب النهضة بحزب الاخوان.
وقال العلوي " "الستريبتيز" السياسي في البرلمان الذي يقوم به بعض النواب لم يعد مقبولا وهؤلاء "نافصين" يحرقوا عجل في المجلس".
وتابع عبد الطيف العلوي " من يهاجمنا بكوننا اخوانا نقول له الاخوان اشرف من التجمع " ومن وسخه".
وقال العلوي " "الستريبتيز" السياسي في البرلمان الذي يقوم به بعض النواب لم يعد مقبولا وهؤلاء "نافصين" يحرقوا عجل في المجلس".
وتابع عبد الطيف العلوي " من يهاجمنا بكوننا اخوانا نقول له الاخوان اشرف من التجمع " ومن وسخه".
1 de 1 commentaires pour l'article 194654
En continu
- Hier 16:32 رسائل الرئيس المشفرة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
17°
|15°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|15°-11
|20°-11
|20°-15
|18°-14
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 385) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 663) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 654) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 336) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 982) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 030) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 182) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 447) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 43 919) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 42 830) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 603) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 974) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 756) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 148) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 299) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 828) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 623) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 279) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 35 992) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 893) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:RESA67 (France )
Sur: العلوي لعبير موسي: الاخوان اشرف من ''وسخ'' التجمع و''Strip-tease'' السياسي في البرلمان ما يوصلش