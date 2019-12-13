المحرس: أساتذة يقدمون دروس دعم مجانية لتلاميذ البكالوريا خلال العطلة

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - في بادرة تربوية تطوعية فريدة، نشر مدير المعهد الثانوي حاتم المكي بالمحرس، الأستاذ البشير فرج، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بلاغا، أن إدارة المعهد قررت رفقة مجموعة من الاساتذة تقديم دروس دعم مجانية لتلاميذ البكالوريا خلال هذه العطلة.
إنطلاق الدروس سيكون بداية من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري حسب الرزنامة التي نشرت بالبلاغ، سيشارك فيها ثلة من الاساتذة المتطوعين و هم الأستاذة زينب الشيحاوي ( مادة الإقتصاد ) و الأستاذ محمد جليل(مادة علوم فيزيائية) و الأستاذ هيكل يحي(مادة علوم الحياة و الأرض) و عبد الرحمان المانعي (مادة علوم فيزيائية) وذلك في إطار البرنامج المحلي لتحسين نتائج الباكالوريا بالمعهد.
البادرة لاقت تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذي عبروا عن شكرهم في التعاليق لكل الأساتذة المشاركين فيها، داعين باقي الأساتذة في مختلف جهات الجمهورية أن يتفاعلوا من جانبهم ويقوموا بنفس البادرة .
إنطلاق الدروس سيكون بداية من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري حسب الرزنامة التي نشرت بالبلاغ، سيشارك فيها ثلة من الاساتذة المتطوعين و هم الأستاذة زينب الشيحاوي ( مادة الإقتصاد ) و الأستاذ محمد جليل(مادة علوم فيزيائية) و الأستاذ هيكل يحي(مادة علوم الحياة و الأرض) و عبد الرحمان المانعي (مادة علوم فيزيائية) وذلك في إطار البرنامج المحلي لتحسين نتائج الباكالوريا بالمعهد.
البادرة لاقت تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللذي عبروا عن شكرهم في التعاليق لكل الأساتذة المشاركين فيها، داعين باقي الأساتذة في مختلف جهات الجمهورية أن يتفاعلوا من جانبهم ويقوموا بنفس البادرة .
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Par:essoltan (France )
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