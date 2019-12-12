Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Kol 3am-Wa Ant Habebate  

بسبب صلاح مصباح، الجامعة العامة للستاغ تطالب الإدارة العامة بمقاضاة قناة التاسعة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - انتقد الأربعاء 11 ديسمبر، كرونيكورات برنامج "بوليميك" على قناة التاسعة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب فواتير الشركة وتصرّفات بعض أعوانها.

وقال رضا الملولي إن كل المنجمين لا يمكنهم فهم فاتورة الستاغ بسبب غموضها وعدم وضوحها واتهم بعض الأعوان بالتهاون خاصة في علاقة برفع العدادات.


كما اعتبر أن الشركة تقوم باعتداء صارخ على المعطيات لشخصية للمواطنين من خلال ارسال الفواتير دون ظروف بشكل يمكن لأي كان الاطلاع عليها.

من جانبه وجّه ضيف الحصة صلاح مصباح انتقادات لاذعة لمدير إقليم الستاغ بباردو مشيرا إلى أنه يرفض لقاء المواطنين وقال متحدثا عنه "هو شخص موش متربي".

من جانبها عبرت الجامعة العامة للستاغ عن استنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بالمشينة ودعت الإدارة العامة لمقاضاة القناة ومن أدلى بالتصريحات بتهمة الثلب والمس من أعراض الناس حسب بيان لها.



  
  
     
  

rtt-4d38f93a464e61aa3229607f8642e8cc-2019-12-12 14:44:00






1 de 1 commentaires pour l'article 194252

Citoyenlibre  (France)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 14h 54m |           
Steg cnss sonede ptt des bandits en general à part quelques elements .



En continu

الخميس 12 ديسمبر 2019 | 15 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:05 14:46 12:20 07:22 05:49
15°
 15° % 62 :الرطــوبة
تونــس 11°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
15°-1117°-1218°-1419°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    18794,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16166 DT        1$ =2,85884 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1081,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576163847|194252 8010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires