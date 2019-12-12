بسبب صلاح مصباح، الجامعة العامة للستاغ تطالب الإدارة العامة بمقاضاة قناة التاسعة

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - انتقد الأربعاء 11 ديسمبر، كرونيكورات برنامج "بوليميك" على قناة التاسعة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب فواتير الشركة وتصرّفات بعض أعوانها.
وقال رضا الملولي إن كل المنجمين لا يمكنهم فهم فاتورة الستاغ بسبب غموضها وعدم وضوحها واتهم بعض الأعوان بالتهاون خاصة في علاقة برفع العدادات.
كما اعتبر أن الشركة تقوم باعتداء صارخ على المعطيات لشخصية للمواطنين من خلال ارسال الفواتير دون ظروف بشكل يمكن لأي كان الاطلاع عليها.
من جانبه وجّه ضيف الحصة صلاح مصباح انتقادات لاذعة لمدير إقليم الستاغ بباردو مشيرا إلى أنه يرفض لقاء المواطنين وقال متحدثا عنه "هو شخص موش متربي".
من جانبها عبرت الجامعة العامة للستاغ عن استنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بالمشينة ودعت الإدارة العامة لمقاضاة القناة ومن أدلى بالتصريحات بتهمة الثلب والمس من أعراض الناس حسب بيان لها.
وقال رضا الملولي إن كل المنجمين لا يمكنهم فهم فاتورة الستاغ بسبب غموضها وعدم وضوحها واتهم بعض الأعوان بالتهاون خاصة في علاقة برفع العدادات.
كما اعتبر أن الشركة تقوم باعتداء صارخ على المعطيات لشخصية للمواطنين من خلال ارسال الفواتير دون ظروف بشكل يمكن لأي كان الاطلاع عليها.
من جانبه وجّه ضيف الحصة صلاح مصباح انتقادات لاذعة لمدير إقليم الستاغ بباردو مشيرا إلى أنه يرفض لقاء المواطنين وقال متحدثا عنه "هو شخص موش متربي".
من جانبها عبرت الجامعة العامة للستاغ عن استنكارها لهذه التصريحات التي وصفتها بالمشينة ودعت الإدارة العامة لمقاضاة القناة ومن أدلى بالتصريحات بتهمة الثلب والمس من أعراض الناس حسب بيان لها.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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