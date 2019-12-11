Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Khalas Tharak  

بسبب لطفي العماري.... الحوار التونسي تعتذر لمشاهديها

Mercredi 11 Decembre 2019

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - أصدرت قناة الحوار التونسي مساء اليوم الثلاثاء، إعتذارا للمشاهدين على كلمة صادرة عن لطفي العماري خلال البث المباشر لبرنامج تونس اليوم.
وأعلنت القناة حذف الكلمة في إعادة البرنامج ومن الموقع الرسمي للقناة.




  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194169

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 11 Decembre 2019 à 07h 35m |           
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