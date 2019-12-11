بسبب لطفي العماري.... الحوار التونسي تعتذر لمشاهديها

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- أصدرت قناة الحوار التونسي مساء اليوم الثلاثاء، إعتذارا للمشاهدين على كلمة صادرة عن لطفي العماري خلال البث المباشر لبرنامج تونس اليوم.وأعلنت القناة حذف الكلمة في إعادة البرنامج ومن الموقع الرسمي للقناة.