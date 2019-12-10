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محرزية العبيدي: لا أملك سيارة ''أودي كي7'' وأنا لم أتحصل أصلا على رخصة قيادة

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
باب نات - نفت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي امتلاكها لسيارة Q7 كما روج اعلاميا.

وفي تصريح لبرنامج الدوامة على اذاعة IFM قالت محرزية ''الغريب أنهم أكدوا أنهم رأوني أقود هذا النوع من السيارات, لكن أنا أصلا لا أملك رخصة قيادة''.
وقالت ان سيارة العائلة هي Kia Rio واشترتها بالتقسيط...





  
  
     
  

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