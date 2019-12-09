طارق الكحلاوي: رأس حربة العداء للديمقراطية عبير موسي تتحرّك بدعم اماراتي ولوبيينغ يقوده مطبعون مع إسرائيل

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

- نبّه الاثنين 9 ديسمبر، القيادي السابق بحراك تونس الإرادة طارق الكحلاوي من الدعم الخارجي الذي تتحصّل عليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وأشار الكحلاوي إلى أنه فضلا عن الدعم الاماراتي هناك "لوبيينغ" لمصلحة عبير موسي وحزبها في بروكسل من طرف مطبعين مع إسرائيل على رأسهم من قبل الناشطة البلجيكية التونسية التي زارت مؤخرا الكنيسيت الإسرائيلي.وقال الكحلاوي " اعلام اماراتي ولوبيينغ في بروكسيل يقوده مطبعون مع إسرائيل تلك فقط مؤشرات على ماهية الدعم الخارجي لرأس حربة العداء الصريح للديمقراطية والنوستالجيا لعهد الاستبداد".واعتبر الكحلاوي أنه أصبح من الضروري اصدار قانون يتعلق بتمويل الأحزاب وقال " بالمناسبة تشريع قانون خاص لكشف تمويل الأحزاب بشكل جدي وخاصة يضمن منع أي تمويل خارجي من اي مصدر هو في مصلحة الجميع وأمر عاجل".