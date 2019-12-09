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بولبابه سالم: عبير موسي تعربد و تحاول ترذيل الديمقراطية

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "صباحكم تونسي" على التلفزة الوطنية الاولى ان ما تقوم به عبير موسي و كتلة الدستوري الحر عربدة و محاولة ترذيل للمؤسسات الديمقراطية لانها لا تؤمن بالديمقراطية وهي ضد الدولة فقد رفضت لقاء رئيس الدولة و رئيس البرلمان و رئيس الحكومة المكلف و لا تعترف بالثورة و لها حنين الى الماضي الاستبدادي ...

و اضاف بولبابه سالم ان الديمقراطية هي التي سمحت لعبير موسي بالاعتصام و الاحتجاج لكنها وجدت رفضا من جميع الكتل النيابية .


الفيديو: الساعة 2 والدقيقة 08


  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194054

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 13h 28m |           
ترذيل الديمقراطية في البلدان العربية هي استراتيجية أعداء العرب،لأن الاديمقراطية هي السبيل الوحيد لتقدّمهم....المنفذون لهذه الاستراتيجية هم بنو جهلان،وعملائهم في شتى البلدان العربية....والفلوس متاع بو كشطة كاينة

Aziz75  (France)  |Lundi 09 Decembre 2019 à 13h 00m |           
أحسنت قولا يا أستاذ. و لهذا السبب ينبغي الصرامة مع هذا النوع من المنحرفين. عليهم واجب إحترام المؤسسات.،و يعطوا المثل في ذالك



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