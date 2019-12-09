بولبابه سالم: عبير موسي تعربد و تحاول ترذيل الديمقراطية

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "صباحكم تونسي" على التلفزة الوطنية الاولى ان ما تقوم به عبير موسي و كتلة الدستوري الحر عربدة و محاولة ترذيل للمؤسسات الديمقراطية لانها لا تؤمن بالديمقراطية وهي ضد الدولة فقد رفضت لقاء رئيس الدولة و رئيس البرلمان و رئيس الحكومة المكلف و لا تعترف بالثورة و لها حنين الى الماضي الاستبدادي ...و اضاف بولبابه سالم ان الديمقراطية هي التي سمحت لعبير موسي بالاعتصام و الاحتجاج لكنها وجدت رفضا من جميع الكتل النيابية .