سيف الدين مخلوف: قوّادة الشّعب و عميلة الامارات ترفض تعدد الأحزاب

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - انتقد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلته في مجلس النواب تصرف رئاسة البرلمان مع عبير موسي و كتلة الدستوري الحر و اعتبر ان عبير موسي عميلة للإمارات و يجب ان يفتح ملف تمويلاتها و انها لا تؤمن بالديمقراطية و تعدد الأحزاب لأنها تربت على القوادة و خدمة الجلادين و الدكتاتورية .
و أضاف ان هؤلاء لم يعتذروا عن جرائمهم تجاه الشعب التونسي و كان يجب معاقبتهم بعد الثورة .
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أكدت في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الأحد بالبرلمان، والمخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، مواصلة اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر الليلة داخل قاعة الجلسات العامة، معلنة أنه لن يتم فك الاعتصام، وذلك احتجاجا على ما وصفته "بعملية المراوغة والتلاعب بهياكل المجلس لتحقيق غايات حزبية ضيقة".
كما عبرت موسي عن امتعاضها من القرار الصادر عن مكتب المجلس المنعقد مساء الأحد ، والذي أدان كل العبارات والأفعال التي اربكت السير العادي لهياكل المجلس، قائلة "إنه تم التلاعب بهياكل المجلس، وتوظيفه لمصالح حزبية ضيقة، وإصدار قرارات ضد الحزب الدستوري الحر بالتقسيط"، رافضة المس من مداولات 3 ديسمبر، وخاصة كل مداولات أعضاء الحزب الدستوري الحر، أو حذف ولو حرف واحد من أي مداخلة لأعضاء الحزب".
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.
الفيديو: الساعة 1 والدقيقة 38
و أضاف ان هؤلاء لم يعتذروا عن جرائمهم تجاه الشعب التونسي و كان يجب معاقبتهم بعد الثورة .
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أكدت في مداخلة لها خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء الأحد بالبرلمان، والمخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020، مواصلة اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر الليلة داخل قاعة الجلسات العامة، معلنة أنه لن يتم فك الاعتصام، وذلك احتجاجا على ما وصفته "بعملية المراوغة والتلاعب بهياكل المجلس لتحقيق غايات حزبية ضيقة".
كما عبرت موسي عن امتعاضها من القرار الصادر عن مكتب المجلس المنعقد مساء الأحد ، والذي أدان كل العبارات والأفعال التي اربكت السير العادي لهياكل المجلس، قائلة "إنه تم التلاعب بهياكل المجلس، وتوظيفه لمصالح حزبية ضيقة، وإصدار قرارات ضد الحزب الدستوري الحر بالتقسيط"، رافضة المس من مداولات 3 ديسمبر، وخاصة كل مداولات أعضاء الحزب الدستوري الحر، أو حذف ولو حرف واحد من أي مداخلة لأعضاء الحزب".
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.
الفيديو: الساعة 1 والدقيقة 38
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Par:aziz75 (France )
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