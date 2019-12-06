الأستاذ أحمد بن حسانة يعلّق على قرار الافراج على كلاي بي بي جي

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

"عندما يساهم جزء من القضاء في تدمير قيم المجتمع ..

و عندما يتسرب قرار الإفراج و يقع الإعلان عنه في الإذاعات و الدائرة لا تزال منعقدة مكتبيا فاعلم أن الأمر يستوجب رفع الأمر للمجلس الأعلى للقضاء و التحقيق في ما شاب قرار الإفراج من شبهات ...

رسالة قرار الإفراج واضحة: كل واحد في ها البلاد ياخو حقه بيده لأن القضاء لم يعد سلطة منصفة قادرة أن تقتص للمظلوم من الظالم ..."