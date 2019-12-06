الأستاذ أحمد بن حسانة يعلّق على قرار الافراج على كلاي بي بي جي

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 بإطلاق سراح أحمد بن أحمد المعروف بكلاي بي بي جي .
ويذكر أن النيابة العمومية أذنت مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء، بالإيقاف التحفظي لمغني الراب ''كلاي بي بي جي''، وذلك على خلفية شكاية قدمتها ضده الإعلامية بية الزردي.
وكانت بية الزردي قد تقدمت بشكاية ضد ''كلاي بي بي جي'' واتهمته بالثلب والشتم والتحريض على اغتصابها إثر نشره ''لأغنية راب'' بكلمات نابية وتحريض خطير على الإغتصاب وممارسة العنف على المرأة.
محامي بية الزردي الأستاذ أحمد بن حسانة علّق على تسريب قرار الإفراج بالتدوينة التالية:
"عندما يساهم جزء من القضاء في تدمير قيم المجتمع ..
ويذكر أن النيابة العمومية أذنت مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء، بالإيقاف التحفظي لمغني الراب ''كلاي بي بي جي''، وذلك على خلفية شكاية قدمتها ضده الإعلامية بية الزردي.
وكانت بية الزردي قد تقدمت بشكاية ضد ''كلاي بي بي جي'' واتهمته بالثلب والشتم والتحريض على اغتصابها إثر نشره ''لأغنية راب'' بكلمات نابية وتحريض خطير على الإغتصاب وممارسة العنف على المرأة.
محامي بية الزردي الأستاذ أحمد بن حسانة علّق على تسريب قرار الإفراج بالتدوينة التالية:
"عندما يساهم جزء من القضاء في تدمير قيم المجتمع ..
و عندما يتسرب قرار الإفراج و يقع الإعلان عنه في الإذاعات و الدائرة لا تزال منعقدة مكتبيا فاعلم أن الأمر يستوجب رفع الأمر للمجلس الأعلى للقضاء و التحقيق في ما شاب قرار الإفراج من شبهات ...
رسالة قرار الإفراج واضحة: كل واحد في ها البلاد ياخو حقه بيده لأن القضاء لم يعد سلطة منصفة قادرة أن تقتص للمظلوم من الظالم ..."
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