صورة اليوم: حفرة ''تبتلع'' سيارة اجرة

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - نشرت اذاعة "نجمة اف ام" صورة لتاكسي وقد ابتلاعها في ''حفرة'' في احد شوارع منطقة خزامة الغربية ولاية سوسة في مشهد يشير الى رداءة البنية التحتية في المنطقة...
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Par:karimyousef (France )
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