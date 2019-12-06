Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Atlal  

صورة اليوم: حفرة ''تبتلع'' سيارة اجرة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - نشرت اذاعة "نجمة اف ام" صورة لتاكسي وقد ابتلاعها في ''حفرة'' في احد شوارع منطقة خزامة الغربية ولاية سوسة في مشهد يشير الى رداءة البنية التحتية في المنطقة...





  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 193913

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 11h 29m |           
الفساد يبتلع كل شيء

Mandhouj  (France)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 11h 29m |           
Plongeon pour se rafraîchir la tête !!!

حالة تبريدة للموتور !!! 😂😂😂



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