صورة اليوم: حفرة ''تبتلع'' سيارة اجرة

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- نشرت اذاعة "نجمة اف ام" صورة لتاكسي وقد ابتلاعها في ''حفرة'' في احد شوارع منطقة خزامة الغربية ولاية سوسة في مشهد يشير الى رداءة البنية التحتية في المنطقة...