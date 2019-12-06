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مديرة مبيت ابن الجزار: التحرش والباراكاجات دفعتني لمنع الاختلاط امام المبيت

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لتنبيه بالمبيت الجامعي 'ابن الجزار بصفاقس' تمنع منعا باتّا الطالبات من الاختلاط بالذكور أمام المبيت مهما كانت القرابة العائلية معه.

و حذرت ادراة المبيت الجامعي من اتخاذ عقوبات صارمة في حقّ كلّ من يتجاوز التنبيه .


و قد اعتبر البعض هذا التنبيه سابقة خطيرة في هذا التوقيت بالذات خاصة باعتباره يمس بالحريات الفردية للطالبات و الفضاء هو ملك العموم و ليس خاص بالمبيت الجامعي ''ابن الجزار بصفاقس'.

وقد عبر العديد من المواطنين عن تنديدهم بهذا القرار.

وفي هذا الاطار قالت مديرة المبيت ان القرار ياتي خوفا على الفتيات من التحرش والبراكاجات وليست لاسباب اخلاقاوية تحد من حرية الطالبات.
واكدت المديرة انها شاهدت تجاوزات عديدة امام المبيت لذلك قررت التدخل فورا لمواجهة عدد من الظواهر المخلة.


  
  
     
  

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