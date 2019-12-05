الحماية المدنيّة تتسلّم معدّات وتجهيزات كهبة من ألمانيّا

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - أشرف وزير الداخلية "هشام الفراتي" مساء يوم الخميس بحضور سفير ألمانيا بتونس "Andreas Reinicke" والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية ووالي تونس، على حفل تسلّم تجهيزات ومعدات كهبة من الجانب الألماني لفائدة الديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك في إطار التعاون القائم بين جهازي الحماية المدنية التونسية والمكتب الفيدرالي الألماني للحماية المدنية والمساعدة إبان الكوارث "BBK".
وقد تمثّلت هذه الهبة في سيارات اختصاص نجدة بالطرقات واختصاص قيادة إضافة إلى معدات بيداغوجية لفائدة القطب البيداغوجي بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
كما تم في ذات الإطار إمضاء مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية وأكاديمية إدارة الأزمات والتخطيط لحالات الطوارئ والحماية المدنية الألمانية "AKNZ" في مجال التكوين وتبادل الخبرات.
هذا وجدّد وزير الداخلية بهذه المناسبة شكره لسعادة السفير والوفد المرافق له، مُنوّها بعراقة التعاون القائم بين البلدين في جميع الميادين والذي شمل علاوة على مجال الحماية المدنية مجالات أخرى على غرار حماية الحدود والشرطة الفنية والعلمية ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وقد تمثّلت هذه الهبة في سيارات اختصاص نجدة بالطرقات واختصاص قيادة إضافة إلى معدات بيداغوجية لفائدة القطب البيداغوجي بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
كما تم في ذات الإطار إمضاء مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للحماية المدنية وأكاديمية إدارة الأزمات والتخطيط لحالات الطوارئ والحماية المدنية الألمانية "AKNZ" في مجال التكوين وتبادل الخبرات.
هذا وجدّد وزير الداخلية بهذه المناسبة شكره لسعادة السفير والوفد المرافق له، مُنوّها بعراقة التعاون القائم بين البلدين في جميع الميادين والذي شمل علاوة على مجال الحماية المدنية مجالات أخرى على غرار حماية الحدود والشرطة الفنية والعلمية ومكافحة الجريمة والإرهاب.
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Par:essoltan (France )
Sur: الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يستنكر تعرض موظفين سامين بالدولة إلى معاملات ''غير لائقة'' من قبل سياسيين