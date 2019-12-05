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جميلية الكسيكسي: لن أعتذر لمن لا يعترف بالثورة ويمجّد الاستبداد وسأقاضي كل من انخرط في حملة عنصرية ضدّي

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - استغربت الخميس 5 ديسمبر، النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي من مطالبتها من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بالاعتذار.
وفي مداخلة على إذاعة موزاييك أف أم تساءلت جميلة الكسيكسي "على شنوّة تحبني نعتذرلها؟ وهل حدّثتها هي نفسها بش تعتذر؟ وهل هي تعرف معنى الاعتذار أو لا؟".

وقالت " عندما تعتذر هي لضحايا الاستبداد وتعتذر لتمجيدها الاستبداد وتعتذر على عدم اعترافها بالثورة وتعتذر لمناضلي النهضة على العبارات النابية والاتهامات الخطيرة التي وجهتها اليهم وعلى كل إساءة لشهداء الثورة وجرحاها وقتها يعمل الله" واستدركت قائلة "لكن الآن أنا لن أعتذر ولا أرى مبرّرا لذلك".


وعلّقت جميلة الكسيكسي على اعتصام عبير موسي وكتلتها وقالت "الحاجة الوحيدة الي تعرف عبير موسي تعملها هاي قاعدة تعمل فيها وهي البلطجة وتعطيل اعمال المجلس وتوقف كل ما فيه مصلحة للتوانسة".

وبخصوص الحملة العنصرية ضدّها من طرف منتسبين ومناصرين للحزب الدستوري الحر أكّدت الكسيكسي تمسّكها بتتبّع كل من انخرط في هذه الحملة.
وقالت "أنا ناضلت ضد هذه الممارسات ومتمسكة بحقي بمقاضاة كل من قام بممارسات عنصرية فهذه قضية إنسانية بامتياز وهذا السلوك مجرم بالقانون".

  
  
     
  
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