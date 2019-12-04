شاب اتهم بسرقة ضحايا حافلة عمدون يؤكد انه ساهم في انقاذ كثير من الأرواح

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - نفى الشاب غسان الصقلي اصيل منطقة قليبية ما اشيع حول تورطه في سرقة ضحايا حافلة عمدون وذلك بعد تداول صوره وفيديوهات حول الامر.
وقال الشاب انه قام بالبحث عن هاتف جوال احدى المصابات بعد ان طلبت منه ذلك لتهاتف والدتها وتخبرها انها بحالة جيدة.
واكد الشاب انه تمكن من انقاذ عدد من الشباب وذلك بابعادهم عن المياه حتى لا يغرقوا مشيرا بانه قام باعطاء قميصه كي يدفا فتاة سقطت في الماء وشعرت ببرد شديد.
وقال الشاب انه شعر بالصدمة عندما تم تداول صوره على انه سرق امتعة الضحايا.
وقال الشاب انه قام بالبحث عن هاتف جوال احدى المصابات بعد ان طلبت منه ذلك لتهاتف والدتها وتخبرها انها بحالة جيدة.
واكد الشاب انه تمكن من انقاذ عدد من الشباب وذلك بابعادهم عن المياه حتى لا يغرقوا مشيرا بانه قام باعطاء قميصه كي يدفا فتاة سقطت في الماء وشعرت ببرد شديد.
وقال الشاب انه شعر بالصدمة عندما تم تداول صوره على انه سرق امتعة الضحايا.
En continu
- 12:47 حكومة الفرصة الأخيرة..
- Hier 21:55 مهبولة وزغرتولها في وذنها...
- Hier 14:20 حادثة عمدون: ثلاثة جرحى يغادرون المستشفيات
- Hier 14:04 وراء البلايك...
- Hier 12:44 الاحتفاظ بصاحب وكالة أسفار ''حافلة الموت''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:16
|05:44
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-12
|20°-11
|20°-12
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 370) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 439) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 317) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 540) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 115) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 285) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 332) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 070) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 52 063) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 624) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 042) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 454) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 799) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 776) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 845) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 679) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 141) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 523) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 153) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 39 922) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: منتسبون للدستوري الحر يتهجّمون على النائبة جميلة الكسيكسي بألفاظ عنصرية على أساس اللون والشكل