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شاب اتهم بسرقة ضحايا حافلة عمدون يؤكد انه ساهم في انقاذ كثير من الأرواح

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - نفى الشاب غسان الصقلي اصيل منطقة قليبية ما اشيع حول تورطه في سرقة ضحايا حافلة عمدون وذلك بعد تداول صوره وفيديوهات حول الامر.
وقال الشاب انه قام بالبحث عن هاتف جوال احدى المصابات بعد ان طلبت منه ذلك لتهاتف والدتها وتخبرها انها بحالة جيدة.
واكد الشاب انه تمكن من انقاذ عدد من الشباب وذلك بابعادهم عن المياه حتى لا يغرقوا مشيرا بانه قام باعطاء قميصه كي يدفا فتاة سقطت في الماء وشعرت ببرد شديد.
وقال الشاب انه شعر بالصدمة عندما تم تداول صوره على انه سرق امتعة الضحايا.


  
  
     
  
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