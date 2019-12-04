عبير تعتصم تحت القبة ورئاسة البرلمان تستنكر تلفظ النواب بعبارات غير لائقة في المداولات

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - نشرت رئاسة مجلس نواب الشعب مساء يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 بيانا أعربت من خلاله عن استيائها مما اكتنف جلسة مناقشة الميزانية التكميلية، داعية الجميع إلى احترام مقتضيات القانون الداخلي.
وأضاف البيان بأن رئاسة المجلس ستقوم بما يتعين لسحب العبارات المنافية من مداولات مجلس نواب الشعب. وستحرص على فرض الاحترام المتبادل، وتنقية مناخ العمل المشترك.
وكانت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى قررت الاعتصام ليلا تحت قبة البرلمان رفضا لتصريحات النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي التي وصفتها ب الكلوشار والباندية.
وقالت عبير موسى في فيديو نشرته من البرلمان " الخوانجية" يريدون التموقع على حساب الشعب وقد تعرضنا للاهانات متابعة " عشنا عملية تحيل ممنهجة من قبل النهضويين.
وأكدت عبير موسى ان جميع الدساترة يتعرضون للاهانات وانها لن تفك اعتصامها حتى تقديم النهضة اعتذارها عن كلام النائبة الكسيكسي"
من جانبها تدخلت وزارة الصحة بإرسال طاقم طبي و سيارة اسعاف تحسبا لاي طارئ صحي .
وأضاف البيان بأن رئاسة المجلس ستقوم بما يتعين لسحب العبارات المنافية من مداولات مجلس نواب الشعب. وستحرص على فرض الاحترام المتبادل، وتنقية مناخ العمل المشترك.
وكانت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى قررت الاعتصام ليلا تحت قبة البرلمان رفضا لتصريحات النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي التي وصفتها ب الكلوشار والباندية.
وقالت عبير موسى في فيديو نشرته من البرلمان " الخوانجية" يريدون التموقع على حساب الشعب وقد تعرضنا للاهانات متابعة " عشنا عملية تحيل ممنهجة من قبل النهضويين.
وأكدت عبير موسى ان جميع الدساترة يتعرضون للاهانات وانها لن تفك اعتصامها حتى تقديم النهضة اعتذارها عن كلام النائبة الكسيكسي"
من جانبها تدخلت وزارة الصحة بإرسال طاقم طبي و سيارة اسعاف تحسبا لاي طارئ صحي .
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Par:mnasser57 (Austria )
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