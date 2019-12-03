حركة الشعب تعتبر اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا احتلالا لليبيا

Mardi 03 Decembre 2019



بلاغ صحفي

- أقدمت حكومة الوفاق في طرابلس المنتهية شرعيّتها على عقد اتفاق مع تركيا يقضي بإرساء حماية تركيّة على ليبيا و شعبها ومقدراتها في خرق كامل لكل الاتفاقات و التفاهمات الدّاخلية مثل اتفاق الصخيرات و أيضا لعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة و دول البحر الأبيض المتوسط.1. تعتبره احتلالا لليبيا الشّقيقة و اعتداء على شعبها العربي الذي يصارع الجماعات الإرهابيّة التي تمكنت من مقدراته وأرضه.2. تؤكّد حق الشعب العربي الليبي و كل قواه الحية في مقاومة هذا الاتفاق الذي يسلب الشعب سيادته على أرضه بكل السبل و الوسائل المتاحة باعتباره احتلالا تركيّا و دعما مباشرا للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة في ليبيا و في كل المنطقة.3. تحيّى مواقف الدّول و الأطراف السياسيّة التي أدانت هذا الاتفاق وتعتبره احتلالا تركيّا لا يختلف عن الوصاية و الاحتلال العثماني الذي شهدته البلاد العربيّة.4. تحذر من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبيّة البريّة و البحريّة والجويّة مع تونس و تستغرب سكوت الجهات الرّسمية "حكومة و رئاسة" عن هذا الاتفاق و عدم التّصدي له لما يمثّله من خطر مباشر على بلادنا المعرضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة الوفاق في طرابلس و حكومة تركيا.