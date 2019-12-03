Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Jaddadti Hobbak  

حركة الشعب تعتبر اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا احتلالا لليبيا

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
بلاغ صحفي - أقدمت حكومة الوفاق في طرابلس المنتهية شرعيّتها على عقد اتفاق مع تركيا يقضي بإرساء حماية تركيّة على ليبيا و شعبها ومقدراتها في خرق كامل لكل الاتفاقات و التفاهمات الدّاخلية مثل اتفاق الصخيرات و أيضا لعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة و دول البحر الأبيض المتوسط.

إنّ حركة الشعب إذ تدين هذا الاتفاق فإنّها:


1. تعتبره احتلالا لليبيا الشّقيقة و اعتداء على شعبها العربي الذي يصارع الجماعات الإرهابيّة التي تمكنت من مقدراته وأرضه.

2. تؤكّد حق الشعب العربي الليبي و كل قواه الحية في مقاومة هذا الاتفاق الذي يسلب الشعب سيادته على أرضه بكل السبل و الوسائل المتاحة باعتباره احتلالا تركيّا و دعما مباشرا للجماعات التكفيريّة الإرهابيّة في ليبيا و في كل المنطقة.

3. تحيّى مواقف الدّول و الأطراف السياسيّة التي أدانت هذا الاتفاق وتعتبره احتلالا تركيّا لا يختلف عن الوصاية و الاحتلال العثماني الذي شهدته البلاد العربيّة.

4. تحذر من خطورة الوجود العسكري التركي على الحدود الجنوبيّة البريّة و البحريّة والجويّة مع تونس و تستغرب سكوت الجهات الرّسمية "حكومة و رئاسة" عن هذا الاتفاق و عدم التّصدي له لما يمثّله من خطر مباشر على بلادنا المعرضة باستمرار لخطر الجماعات الإرهابيّة المحميّة من حكومة الوفاق في طرابلس و حكومة تركيا.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 193742

Citizenvoice  (Tunisia)  |Mardi 03 Decembre 2019 à 17h 09m |           
- Maghzaoui, mazghaoui, ma3zaoui ou meme wazhgaoui, va te faire f0utre, tu peux meme faire une location privée de ta f*mme chez ton jules bachar de m*erde. Ce type n'aura de paix que le jour ou il reproduira en Tunisie le scénario de la Syrie. Une poubelle nauséabonde d'idéologie et de haine lui et son acolyte salem lakhal.

Mandhouj  (France)  |Mardi 03 Decembre 2019 à 17h 05m |           
تخلويض .
#يسقط_حفتر

Kamelnet  ()  |Mardi 03 Decembre 2019 à 17h 05m |           
هاو الي قضاو علي مستقبل الأمة باسم التعصب العروبي واصلا هم امازيغ...لماذا تصف قتل الأطفال الأبرياء بحب السوداني بطرابلس والقصف اليومي للمدنيين بطاءرات امارتية ومصرية ...يا بهيم اذا قضو علي الحكومة المعدنية في ليبيا استنا بعدها تونس...الخاصة البهامة مصيبة...اش نفع عبد الناصر العرب خسرهم في سينا ووخر البلاد و كثر مالفقر وهاو أم كلثوم تخدر فيهم😎



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