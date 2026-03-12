بطولة الجزائر - عزالدين ايت جودي يخلف سفيان الحيدوسي في تدريب نادي بارادو

شرع المدرب عز الدين آيت جودي في عمله رسميا على رأس العارضة الفنية لنادي بارادو بهدف إنقاذ الفريق من شبح السقوط وتحقيق البقاء معه ضمن بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم .ونشر النادي العاصمي فيديو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المدرب الجديد وهو يشرف على أول حصة تدريبية له في أول تجربة له مع الفريق "الأزرق والأصفر".خلف آيت جودي في العارضة الفنية المدرب التونسي سفيان الحيدوسي الذي انتهت مهامه مع "الباك" حيث تنتظر المدرب السابق لشبيبة القبائل واتحاد الجزائر مهمة إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة وتفادي الهبوط.ويحتل "الاتليتيك" المركز الـ14 برصيد 17 نقطة وهو الصف الثالث المهدد بالسقوط على الرغم من أن التشكيلة تبقى منقوصة من مقابلتين أمام كل من شباب بلوزداد واتحاد الجزائر وهما المباراتان اللتان ستكونان هامتان من أجل تحقيق البقاء.وسيسجل ايت جودي بداياته الرسمية يوم غد الجمعة أمام الضيف مولودية الجزائر بملعب 20 أوت 1955 لحساب الجولة الـ23 من البطولة.