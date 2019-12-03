المكي: العذاري الذي برّر استقالته بعدم انفتاح النهضة على شخصية من خارجها كان يدافع على تعيين رئيس حكومة من داخل الحركة

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - انتقد الثلاثاء 2 دبسمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي طريقة ومبرّرات استقالة زميله في الحركة، زياد العذاري من منصب الأمين العام وكافة المناصب القيادية بالنهضة.
وقال المكي خلال استضافته على أمواج راديو ماد "مبررات العذاري غير مقنعة فهو كان في الدورة 31 لمجلس الشوري من المدافعين على رئيس حكومة من داخل النهضة واليوم يبرر استقالته بعدم الانفتاح على شخصية من خارجها".
كما أشار المكي الي أن تولي زياد العذاري لمنصب الأمين العام لم يكن محل توافق داخل النهضة معتبرا انها كانت مجازفة من زعيم الحركة راشد الغنوشي.
الفيديو الدقيقة 34
وقال المكي خلال استضافته على أمواج راديو ماد "مبررات العذاري غير مقنعة فهو كان في الدورة 31 لمجلس الشوري من المدافعين على رئيس حكومة من داخل النهضة واليوم يبرر استقالته بعدم الانفتاح على شخصية من خارجها".
كما أشار المكي الي أن تولي زياد العذاري لمنصب الأمين العام لم يكن محل توافق داخل النهضة معتبرا انها كانت مجازفة من زعيم الحركة راشد الغنوشي.
الفيديو الدقيقة 34
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