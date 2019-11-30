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زياد العذاري: الغنوشي لم يكن موافقا على الحبيب الجملي ورضخ لمجلس الشورى بعد أن وجد نفسه في الزاوية

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - جدد الجمعة 29 نوفمبر، القيادي بحركة النهضة المستقيل من منصب الأمين العام زياد العذاري انتقاده لاختيار مجلس شورى الحركة لشخصية الحبيب الجملي لتكليفه بتشكيل الحكومة.

واعتبر العذاري أن هذا الاختيار غير موفق وخاطئ وغير مطمئن مؤكدا "أن البلاد كانت بحاجة لشخصية أخرى أكثر خبرة وكفاءة اقتصادية وتجربة سياسية واطلاع على الملفات على غرار السيد رضا بن مصباح".


وأشار الي أنه تفاجأ باختيار الحبيب الجملي وأن اسم الجملي طُرح في اللحظات الأخيرة وحتى زعيم الحركة راشد الغنوشي لم يكن موافقا عليه حسب تصريحه.
وقال "للأمانة والتاريخ راشد الغنوشي لم يكن مع هذا التمشي وكان مع الانفتاح على شخصية مستقلة لكن وجد نفسه في الزاوية ورضخ لقرار مجلس الشورى".

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ولمّح العذاري الي أنه كان على الغنوشي أن يرفض قرار مجلس الشوى مجددا اعتبار التصويت للحبيب الجملي خطأ فادحا.

ونفى العذاري أنه كان معنيا بمنصب رئيس الحكومة وأن استقالته جاءت كردة فعل على اختيار الحبيب الجملي قائلا انه منذ البداية طالب داخل مؤسسات الحركة بشخصية مستقلة ذات كفاءة.


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193577

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 30 Novembre 2019 à 11h 10m |           
عفوا سي العذاري و ليس لعماري

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 30 Novembre 2019 à 11h 08m |           
قوله: "أنّ البلاد بحاجة لشخصية أخرى أكثر خبرة ................... " يقصد نفسه بالذّات يعني العذاري هو الرجل المناسب والوحيد في البلاد
هذي تصرفات عندي تقرع و ما كيفي حد في البلاد، عجيب و الله
ليُصرد لنا سي لعماري ماذا فعله للبلاد عندما شغل عدة مناصب و زارية مدة خمسة سنوات؟
فهو ناكر للجميل. النهضة خيّرته و زكّته دائما لمناصب و زارية واليوم يتمرتع في البلاطُهات و يسب في الملّة



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