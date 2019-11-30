Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Soussa  

العلوي: الفتى المدلّل زياد العذاري كان يري نفسه الأحق برئاسة الحكومة وهو يرد الفعل بعد أن شعر بالإهانة

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - استبعد الجمعة 29 نوفمبر، القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن تكون دوافع استقالة الأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري موضوعية.

واعتبر العلوي خلال استضافته على قناة حنبعل أن دوافع استقالة العذاري هي دوافع ذاتية وشخصية وقال "العذاري هو الفتى المدلل لصندوق النقد الدولي والجامعة الامريكية وكان يتم تصعيده ليكون صاحب المواقع العليا في الدولة".


وأشار العلوي الى أن العذاري كان يطمح ان يكون رئيسا للحكومة ولم يستسغ تكليف الحبيب الجملي وقال "من الواضح ان العذاري يشعر بجرح عميق ونوع من الاهانة حيث وقع تجاوزه وكان يرى نفسه الاولى والاحق بمنصب رئيس الحكومة".

وكان العذاري صرّح في مداخلة على قناة التاسعة أنه كان يفضّل شخصية مثل رضا مصباح لمنصب رئيس الحكومة وأن راشد الغنوشي كان يريد فعلا دعم شخصية مستقلة لكن بعض الاطراف دعمت الجملي في شورى النهضة.





  
  
     
  
rtt-a6887ece74d27ce6ad5028e7e7d61385-2019-11-30 08:13:19






2 de 2 commentaires pour l'article 193569

Belfahem  (Tunisia)  |Samedi 30 Novembre 2019 à 08h 43m |           
أستاذ علوي لا تقول هكذا كلام على السيد زياد هو فعلا رجل عمل نزيه حازم وجدي نعرفه لسنوات يعمل بتفاني في كل موقع وهو من الأشخاص الذين نثق فيهم وفي كفاءتهم ---كنا نتوقع تعيينه على رأس الحكومة لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

BenMoussa  ()  |Samedi 30 Novembre 2019 à 08h 43m |           
صدق العلوي ويشكر على صراحته ووضوحه



En continu

السبت 30 نوفمبر 2019 | 3 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:40
16°
 20° % 77 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1322°-1222°-1421°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575103629|193569 4839|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires