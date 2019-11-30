العلوي: الفتى المدلّل زياد العذاري كان يري نفسه الأحق برئاسة الحكومة وهو يرد الفعل بعد أن شعر بالإهانة

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - استبعد الجمعة 29 نوفمبر، القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أن تكون دوافع استقالة الأمين العام لحركة النهضة زياد العذاري موضوعية.
واعتبر العلوي خلال استضافته على قناة حنبعل أن دوافع استقالة العذاري هي دوافع ذاتية وشخصية وقال "العذاري هو الفتى المدلل لصندوق النقد الدولي والجامعة الامريكية وكان يتم تصعيده ليكون صاحب المواقع العليا في الدولة".
وأشار العلوي الى أن العذاري كان يطمح ان يكون رئيسا للحكومة ولم يستسغ تكليف الحبيب الجملي وقال "من الواضح ان العذاري يشعر بجرح عميق ونوع من الاهانة حيث وقع تجاوزه وكان يرى نفسه الاولى والاحق بمنصب رئيس الحكومة".
وكان العذاري صرّح في مداخلة على قناة التاسعة أنه كان يفضّل شخصية مثل رضا مصباح لمنصب رئيس الحكومة وأن راشد الغنوشي كان يريد فعلا دعم شخصية مستقلة لكن بعض الاطراف دعمت الجملي في شورى النهضة.
واعتبر العلوي خلال استضافته على قناة حنبعل أن دوافع استقالة العذاري هي دوافع ذاتية وشخصية وقال "العذاري هو الفتى المدلل لصندوق النقد الدولي والجامعة الامريكية وكان يتم تصعيده ليكون صاحب المواقع العليا في الدولة".
وأشار العلوي الى أن العذاري كان يطمح ان يكون رئيسا للحكومة ولم يستسغ تكليف الحبيب الجملي وقال "من الواضح ان العذاري يشعر بجرح عميق ونوع من الاهانة حيث وقع تجاوزه وكان يرى نفسه الاولى والاحق بمنصب رئيس الحكومة".
وكان العذاري صرّح في مداخلة على قناة التاسعة أنه كان يفضّل شخصية مثل رضا مصباح لمنصب رئيس الحكومة وأن راشد الغنوشي كان يريد فعلا دعم شخصية مستقلة لكن بعض الاطراف دعمت الجملي في شورى النهضة.
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Par:karimyousef (France )
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