في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، سيف الدين مخلوف يدعو الى اصدار عفو خاص على شقيق ليلي بن علي مراد الطرابلسي

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - وجه الجمعة 29 نوفمبر، المحامي والنائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد دعاه فيها الي اصدار عفو خاص علي شقيق ليلي بن علي، مراد الطرابلسي.
وتأتي دعوة مخلوف لإصدار عفو صحّي على مراد الطرابلسي اثر تصريحات محاميه مصطفى محسن الذي أكد أن منوّبه في حالة موت سريري وهو مقيم حاليا بمستشفى شارل نيكول ومكبل في سريره.
وكتب سيف الدين مخلوف التدوينة التالية:
"رسالة مفتوحة إلى الأستاذ قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسيّة
وتأتي دعوة مخلوف لإصدار عفو صحّي على مراد الطرابلسي اثر تصريحات محاميه مصطفى محسن الذي أكد أن منوّبه في حالة موت سريري وهو مقيم حاليا بمستشفى شارل نيكول ومكبل في سريره.
وكتب سيف الدين مخلوف التدوينة التالية:
"رسالة مفتوحة إلى الأستاذ قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسيّة
بالله إذا صحّ أن هذا المواطن في حالة موت سريري .. فبالله متعوه بعفو صحي خاص حتى يكمل بقية ساعاته في رعاية عائلته .. ولنثبت أن في قلوبنا الرحمة .. حتى على ألد أعداءنا
الإمضاء .. النائب سيف الدين مخلوف
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة"
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Par:fathi ( )
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