في الحقائق الأربع... يقتل زوجته أمام أطفاله ويخفي رائحة تعفن الجثة بطبخ الملوخية

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - بثت الجمعة 29 نوفمبر، قناة الحوار التونسي، في برنامج الحقائق الأربع، تحقيقا حول جريمة فظيعة شهدتها مدينة قليبية من ولاية نابل في شهر جويلية الماضي.
وتتمثل وقائع الجريمة في قتل رجل لزوجته أمام أعين أطفاله قبل ترك جثتها في المنزل وطبخ الملوخية لإخفاء رائحة الجثة التي بدأت تتعفن.
وأشار التحقيق الى تضارب الروايات حول يوم ارتكاب الجريمة الذي رجحت شقيقة الضحية أن يكون يوم السبت 20 جويلية قبل اكتشاف الجثة يوم الخميس 25 جويلية.
وتتمثل وقائع الجريمة في قتل رجل لزوجته أمام أعين أطفاله قبل ترك جثتها في المنزل وطبخ الملوخية لإخفاء رائحة الجثة التي بدأت تتعفن.
وأشار التحقيق الى تضارب الروايات حول يوم ارتكاب الجريمة الذي رجحت شقيقة الضحية أن يكون يوم السبت 20 جويلية قبل اكتشاف الجثة يوم الخميس 25 جويلية.
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Par:fathi ( )
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