لدى استقباله لوفد من جهة لمبارديا الإيطالية... روني الطرابلسي يؤكد على أهمية تطوير العلاقات بين تونس وإيطاليا

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - استقبل وزير السياحة والصناعات التقليدية، وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، بمقر الوزارة، وفدا من جهة لمبارديا الإيطالية برئاسة
"ألان كريستيان ريتسي (Alan christian RIZZI) المسؤول الأول عن العلاقات مع الوفود الدولية برئاسة جهة لمبارديا وبحضور سفير إيطاليا في تونس لورنزو فانارا.
وأشاد روني الطرابلسي، بالمناسبة، بعراقة العلاقات التي تجمع البلدين داعيا الجانب الإيطالي إلى مزيد تطوير هذه العلاقات خاصة في المجال السياحي ومزيد تطوير عدد السياح الإيطاليين الوافدين على بلادنا.
وأكد الوزير أن التعاون التونسي الايطالي يتميز بمكانة هامة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي الذي يشهد تطورا متواصلا باعتبار عراقته وتجسيده لعناصر تاريخية وجغرافية مشتركة وإرادة سياسية تسعى إلى دفع هذا التعاون إلى مستويات أفضل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة الزيارة التي أداها روني الطرابلسي إلى ميلانو من 10 إلى 12 فيفري 2019 واللقاء الذي جمعه ب"أتيليو فونتانا" رئيس جهة لمبارديا حيث وجه لهذا الأخير دعوة لزيارة تونس لمزيد التباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين.
ويذكر أن الوفد الإيطالي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى بلادنا أين سيتحول إلى ولاية مدنين قصد مزيد توطيد علاقات التعاون في المجال السياحي بين جهة لمبارديا وولاية مدنين بإعتبارها الوجهة الأولى للسائح الإيطالي حيث سيتم خلال هذه الزيارة دراسة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جهة لمبارديا وولاية مدنين.
"ألان كريستيان ريتسي (Alan christian RIZZI) المسؤول الأول عن العلاقات مع الوفود الدولية برئاسة جهة لمبارديا وبحضور سفير إيطاليا في تونس لورنزو فانارا.
وأشاد روني الطرابلسي، بالمناسبة، بعراقة العلاقات التي تجمع البلدين داعيا الجانب الإيطالي إلى مزيد تطوير هذه العلاقات خاصة في المجال السياحي ومزيد تطوير عدد السياح الإيطاليين الوافدين على بلادنا.
وأكد الوزير أن التعاون التونسي الايطالي يتميز بمكانة هامة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي الذي يشهد تطورا متواصلا باعتبار عراقته وتجسيده لعناصر تاريخية وجغرافية مشتركة وإرادة سياسية تسعى إلى دفع هذا التعاون إلى مستويات أفضل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة الزيارة التي أداها روني الطرابلسي إلى ميلانو من 10 إلى 12 فيفري 2019 واللقاء الذي جمعه ب"أتيليو فونتانا" رئيس جهة لمبارديا حيث وجه لهذا الأخير دعوة لزيارة تونس لمزيد التباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين.
ويذكر أن الوفد الإيطالي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى بلادنا أين سيتحول إلى ولاية مدنين قصد مزيد توطيد علاقات التعاون في المجال السياحي بين جهة لمبارديا وولاية مدنين بإعتبارها الوجهة الأولى للسائح الإيطالي حيث سيتم خلال هذه الزيارة دراسة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جهة لمبارديا وولاية مدنين.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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