جيش البحر ينقذ 13 تونسيا تعطّب مركبهم شمال الهوارية

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، ليلة أمس الخميس 28 نوفمبر 2019، 13 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 و41 سنة، بعد أن تعطّب مركبهم على بعد 36 ميلا بحريا، شمال الهوارية.
وقد أفادوا، أنهم غادروا شاطئ حمام الانف يوم الاربعاء، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية. وقد تم توجيههم إلى ميناء بنزرت، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وقد أفادوا، أنهم غادروا شاطئ حمام الانف يوم الاربعاء، بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية. وقد تم توجيههم إلى ميناء بنزرت، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني وإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
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