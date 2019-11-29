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الناطق باسم ادارة الأمن الرئاسي يكذّب ما ورد في تقرير بخصوص تكلفة تنقل رئيس الجمهورية

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - نفى الخميس 28 نوفمبر، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الرئاسي، أنيس المقعدي ما ورد في تقرير لبرنامج سمير الوافي "بوليميك" بخصوص تكلفة تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تبلغ 200 ألف دينار حسب التقرير.

واستغرب المقعدي احتساب أجور الأعوان المرافقين لرئيس الجمهورية ضمن التكلفة مشيرا الي أن الأعوان يتحصلون على أجورهم سواء رافقوا رئيس الجمهورية أم لا.


كما استغرب الحديث عن طائرة عمودية ترافق موكب الرئيس كلما تنقل مشيرا الي أن ذلك لا أساس له من الصحة وأكد ان تكلفة تنقل الرئيس لا تتجاوز في أقصى الحالات 4 الاف دينار.

وكانت عربية حمادي كرونيكر برنامج بوليميك, لمّحت بطريقة ذكية لامكانية وجود أسباب موضوعية لبقاء قيس سعيد لحد الأن بالمنيهلة مذكرة بمقولة الرئيس عندما صرّح أن المسائل الأمنية لا تناقش في البلاتوهات...


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193506

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 29 Novembre 2019 à 08h 34m |           
هيكل دخيل الرئيس السابق لفرقة الأبحاث الخاصة التابعة للإدارة العامة للسجون والاصلاح ولاجئ اليوم بفرنسا منذ حكم السبسي، نشر على صفحته اسم من قام بنشر هذه الاكاذيب ويقول انه من الامن الرآسي.



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