رئيس الجمهورية يستقبل الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان.
وصرّح عبد الباري عطوان أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية صورة واضحة عن مستقبل تونس وشعبها وحرصا شديدا على إيلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأولية القصوى. وأشاد بدفاع رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء وسلطة القانون وتشبثه بتعزيز دور تونس على الصعيدين العربي والدولي.
كما ثمّن عبد الباري عطوان موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأمّ مؤكدا أنّ من واجب الشعوب قبل الدول الدفاع عن كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وصرّح عبد الباري عطوان أنّه وجد لدى رئيس الجمهورية صورة واضحة عن مستقبل تونس وشعبها وحرصا شديدا على إيلاء القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأولية القصوى. وأشاد بدفاع رئيس الجمهورية عن استقلالية القضاء وسلطة القانون وتشبثه بتعزيز دور تونس على الصعيدين العربي والدولي.
كما ثمّن عبد الباري عطوان موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأمّ مؤكدا أنّ من واجب الشعوب قبل الدول الدفاع عن كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة.
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