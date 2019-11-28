صورة اليوم ... الاخوة ''المكملين لبعضهم'' ... الاصفر والبرتقالي

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة معبرة لسائقي دراجة " تاكسي سكوتار" باللون البرتقالي والى جانبهما سيارة تاكسي المعروفة باللون الاصفر.
وقال عدد من المتابعين ان الصورة ليست للأخوة الأعداء بل توضح تنوّع ايجابي في وسائل النقل بالرغم من تصاعد التصريحات المتشنجة من طرف نقابة سائقي التاكسي التابعة لاتحاد الشغل .
يذكر أنه تم اليوم الخميس 28 نوفمبر، الانطلاق في تجربة مشروع "التاكسي سكوتور" الذي أطلقته شركة "intigo" برئاسة بسام بوقرّة الذي صرّح بأنه سيتم تجربة المشروع قبل انطلاقه فعليا منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وقال عدد من المتابعين ان الصورة ليست للأخوة الأعداء بل توضح تنوّع ايجابي في وسائل النقل بالرغم من تصاعد التصريحات المتشنجة من طرف نقابة سائقي التاكسي التابعة لاتحاد الشغل .
يذكر أنه تم اليوم الخميس 28 نوفمبر، الانطلاق في تجربة مشروع "التاكسي سكوتور" الذي أطلقته شركة "intigo" برئاسة بسام بوقرّة الذي صرّح بأنه سيتم تجربة المشروع قبل انطلاقه فعليا منتصف شهر ديسمبر المقبل.
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم: كاتب الدولة للشباب أول حريف ل''تاكسي سكوتور''