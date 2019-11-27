خلال لقائه بقيس سعيد: الطبوبي يدعو إلى التعجيل بتشكيل الحكومة

Mercredi 27 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 27 نوفمبر نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. و تناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية عديد المسائل المتعلقة بالاوضاع العامة بالبلاد.و صرح الطبوبي عقب اللقاء بأنه أحاط رئيس الدولة علما بمشاركة الاتحاد في المؤتمر الأفريقي للنقابات حيث تم ابراز التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي كمثال يحتذى به.كما أطلع رئيس الجمهورية على الاستعدادات للذكرى السابعة والستين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد. و أضاف نورالدين الطبوبي أنَّ الحديث تناول أيضا قضية الساعة مشددا على ضرورة التعجيل بتشكيل فريق حكومي قادر على الاستجابة لانتظارات شباب تونس و شعبها لضمان الامن لمقاومة الفقر و البطالة.