رفيق عبد السلام: امكانية تأجيل مؤتمر حركة النهضة أمر وارد

Mercredi 27 Novembre 2019



وزن التيار لا يسمح له بالحصول على وزارتي سيادة

أفاد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام أنه من الوارد أن يقع تأجيل مؤتمر حركة النهضة.و أضاف عبد السلام في تصريح لاذاعة ديوان اف ام أن حركة النهضة انشغلت في الفترة الماضية بمشاغل سياسية تهمالوطن على حساب البيت الداخلي للحركة معتبرا أن مسألة التأجيل من عدمه هي من القضايا الداخلية للحركةو بخصوص زعامة راشد الغنوشي للحركة قال عبد السلام إنه لا توجد شخصية أزلية داخل الأحزاب و أن المؤسسات و الهياكل فوق كل الشخصيات مشيرا الى امكانية التمديد لراشد الغنوشي في صورة الاتفاق على تغيير القانون الداخلي للحركة .وبخصوص تلاكيبة الحكومة, قال عبد السلام ان وزن التيار الديمقراطي لا يسمح له بالحصول على وزارتي سيادة وهي العدل والداخلية اضافة الى وزارة الاصلاح الاداري.واضاف رفيق عبد السلام "ادعو التيار الديمقراطي بان يتخلى عن المزايدة والمتجرة بملف الاصلاح كما تاجر من قبله بملف الحداثة".واكد رفيق عبد السلام ان وزارة العدل مثلا يجب ان تعطى لتقني قادر على دراسة الملفات".