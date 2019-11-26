صفاقس: إفتتاح المدرسة العلمية الدولية الأولى من نوعها بتونس حول الأمراض العصبية بكلية العلوم

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - وائل الرميلي: أفتتحت صباح يوم الإثنين 24 نوفمبر 2019، بكلية العلوم بصفاقس، المدرسة العلمية الدولية الأولى من نوعها بتونس حول الأمراض العصبية تحت عنوان "من وظائف الدماغ الأساسية إلى الأمراض العصبية" تحت إشراف كل من رئيس جامعة صفاقس الأستاذ عبد الواحد المكني و عميد كلية العلوم بصفاقس الأستاذ حمادي خماخم و نائب عميد الكلية الأستاذ مبروك شعبان و كاتب عام الكلية رجاء زغدان بن محفوظ و مدير مدرسة الدكتوراه بالكلية الاستاذ محمد الحبيب و ثلة من الاساتذة بجامعة صفاقس.
هذه المدرسة التي ستتواصل إلى غاية يوم الأحد 1 ديسمبر 2019 بتنظيم من قبل الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس حمادي الفتوي و الدكتور إبراهيم القرقوري من جامعة «فرايبورغ» بالجامعات الألمانية و بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO) والجمعية الدولية لكيمياء الأعصاب (ISN)،
وتضم المدرسة أكثر من 26 طالب وطالبة من تونس وإفريقيا (المغرب ، الجزائر ، مصر ، الكامرون ، غانا، السودان، نيجيريا ،جنوب إفريقيا وتونس) في اختصاصات متعددة في مجال طب الأعصاب وسيقوم بتأثيثها أساتذة باحثين في الاختصاص من كندا ، إسبانيا ، ألمانيا ، فرنسا ، المغرب، مصر، كينيا، وتونس وتتخلل هذه الدورة دروس نظرية وتطبيقية ، ورشات عمل وحلقات نقاش لفائدة الطلبة المشاركين .
الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس حمادي الفتوي قال في تصريح اعلامي أن هذه الدورة الدراسية تهدف أساسا إلى مساعدة الباحثين الشبان على تطوير الزاد المعرفي وإلى الإسهام في إرساء أرضية علمية مختصة في مجال علم الأعصاب بتونس خاصة وإفريقيا عامة والدفع بمبادرة تعاون على الصعيدين الوطني والدولي للإسهام في بعث مشاريع و بحوث تعاونية موصولة بهذا الاختصاص .
هذه المدرسة التي ستتواصل إلى غاية يوم الأحد 1 ديسمبر 2019 بتنظيم من قبل الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس حمادي الفتوي و الدكتور إبراهيم القرقوري من جامعة «فرايبورغ» بالجامعات الألمانية و بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ (IBRO) والجمعية الدولية لكيمياء الأعصاب (ISN)،
وتضم المدرسة أكثر من 26 طالب وطالبة من تونس وإفريقيا (المغرب ، الجزائر ، مصر ، الكامرون ، غانا، السودان، نيجيريا ،جنوب إفريقيا وتونس) في اختصاصات متعددة في مجال طب الأعصاب وسيقوم بتأثيثها أساتذة باحثين في الاختصاص من كندا ، إسبانيا ، ألمانيا ، فرنسا ، المغرب، مصر، كينيا، وتونس وتتخلل هذه الدورة دروس نظرية وتطبيقية ، ورشات عمل وحلقات نقاش لفائدة الطلبة المشاركين .
الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس حمادي الفتوي قال في تصريح اعلامي أن هذه الدورة الدراسية تهدف أساسا إلى مساعدة الباحثين الشبان على تطوير الزاد المعرفي وإلى الإسهام في إرساء أرضية علمية مختصة في مجال علم الأعصاب بتونس خاصة وإفريقيا عامة والدفع بمبادرة تعاون على الصعيدين الوطني والدولي للإسهام في بعث مشاريع و بحوث تعاونية موصولة بهذا الاختصاص .
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Par:lechef ( )
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