العكرمي: حرب حافظ على الشاهد بدأت بعد رفضه التدخل لتسهيل خروج 24 مليار من البنك المركزي مقابل رشوة ب8 مليارات

Dimanche 24 Novembre 2019



باب نات

- قال المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة، الأزهر العكرمي ان حرب نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي على يوسف الشاهد بدأت بعد أن رفض هذا الأخير التدخل لفائدة شخصية مقربة من حافظ لتسهيل إخراج 24 مليار من البنك المركزي لفائدتها.وأوضح العكرمي خلال استضافته الأحد 24 نوفمبر في برنامج وحش الشاشة أن الطرف الذي تم تحويل الأموال له عبر البنك المركزي لديه ديون لدى بعض البنوك التونسية ما دفع البنك المركزي الي تجميد المبلغ المذكور فطلب تدخل عائلة السبسي مقابل رشوة ب 8 مليارات.وبين العكرمي أن الشاهد رفض طلب عائلة السبسي حتى بعد تدخل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بنفسه وطالب بتعليمات كتابية مشيرا الي أن بداية الحرب ضد الشاهد كانت من هنا.